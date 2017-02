NOZ: Bundesbank-Vorstand: Risikopuffer um 1,75 Milliarden Euro erhöht

Osnabrück (ots) - Bundesbank-Vorstand: Risikopuffer um 1,75Milliarden Euro erhöhtThiele: Sollten die Leitzinsen ab 2018 steigen, ergeben sichsubstanzielle BelastungenOsnabrück. Mit Blick auf den Gewinneinbruch hatBundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele auf die geändertenRahmenbedingungen hingewiesen. "Die Bilanz der Bundesbank hat sichmassiv ausgeweitet. Das zeigt, dass wir von den Zuständen vor derFinanzkrise weit entfernt sind", sagte Thiele im Gespräch mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Die Bundesbank hat dem Fiskusin diesem Jahr nur knapp 400 Millionen Euro überwiesen - und mehrGeld zurückgelegt.Die Bilanzsumme der Notenbank lag Ende 2016 bei rund 1,4 BillionenEuro, zehn Jahre zuvor waren es nur 373 Milliarden Euro. Grund fürden kräftigen Anstieg der Bilanzsumme sind vor allem die massivenWertpapierankäufe. Die nationalen Notenbanken und die EZB kaufeninsbesondere Staats- und Unternehmensanleihen auf. Thiele erklärte,die wachsenden Wertpapierbestände seien mit Zinsänderungsrisikenverbunden, deshalb habe die Bundesbank ihren Risikopuffer um 1,75Milliarden Euro erhöht.Zudem parken die Banken immer mehr Liquidität bei der Bundesbank,worauf sie derzeit 0,4 Prozent Zinsen an die Notenbank zahlen. Thieleerklärte: "Sollten die Leitzinsen ab 2018 steigen, werden sich in derGewinn- und Verlustrechnung der Bundesbank aus der offenenZinsposition substanzielle Belastungen ergeben. Und für dieseBelastung haben wir in diesem Jahr eine erste Vorsorge getroffen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell