NOZ: Bundesagentur für Arbeit mahnt dringend zu Mäßigung in Debatte um Hartz IV

Osnabrück (ots) - Bundesagentur für Arbeit mahnt dringend zuMäßigung in Debatte um Hartz IVVorstand Holsboer beklagt "Stimmungsmache", Stigmatisierungen undfalsche VorwürfeOsnabrück. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) mahnt dringend zuMäßigung in der Debatte um eine Reform der Grundsicherung Hartz IV.BA-Vorstand Valerie Holsboer sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung":"Die Begriffe, die da jetzt verwendet werden, sind für uns und unsereMitarbeiter die Hölle." Holsboer betonte, in den Jobcentern bemühtensich sehr viele Menschen jeden Tag intensiv um dieLangzeitarbeitslosen. "Sie versuchen, sie zu aktivieren, zuqualifizieren, einzugliedern. Dazu sind Vertrauen und Offenheit derKunden unabdingbar. Und da ist es alles andere als förderlich, jasogar schädlich, wenn fälschlicherweise von Gängelung und Demütigungdie Rede ist."Holsboer forderte: "Diese unverantwortliche Stimmungsmache mussaufhören. Wir müssen wegkommen von der Stigmatisierung, die im Momentstattfindet. (...) Wir brauchen stattdessen wieder eine Atmosphäredes konstruktiven Miteinanders, wie wir sie hatten, bevor dieseDebatte heiß gelaufen ist." Sie werbe um Respekt und Anerkennung fürdie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern. "Das ist einanspruchsvoller und harter Job."Bei den oftmals unterfinanzierten Jobcentern, die dieLangzeitarbeitslosen betreuen, hat es nach den Worten von Holsboereine Wende gegeben. "Für 2019 haben wir erstmals einen hinreichendausgestatteten Haushalt für die Jobcenter." Jahrelang habe es eineklassische Mangelverwaltung gegeben, "weshalb wir immer wieder Geld,das formal für Eingliederungsmaßnahmen geplant war, in denVerwaltungsetat umschichten mussten, um unsere rund 50.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezahlen, die mit den Kundenarbeiten". Das sei nun vorbei.Der Gesamtetat für die Jobcenter, die die BA zusammen mit denKommunen betreibt, wächst im kommenden Jahr um zehn Prozent auf 10,4Milliarden Euro. Holsboer: "Das Budget für Eingliederungsleistungensteigt um 400 Millionen auf 4,9 Milliarden Euro. DasVerwaltungsbudget wird von 4,95 auf 5,5 Milliarden Euro angehoben."