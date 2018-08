NOZ: Bundesagentur für Agentur verstärkt Druck auf Bundesregierung: Bald über Senkung der Beiträge entscheiden

Osnabrück (ots) - Bundesagentur für Agentur verstärkt Druck aufBundesregierung: Bald über Senkung der Beiträge entscheidenBA-Vorstand Holsboer verlangt PlanungssicherheitOsnabrück. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) verstärkt ihren Druckauf die Bundesregierung, schnell über eine Senkung der Beiträge zurArbeitslosenversicherung zu entscheiden. BA-Vorstand Valerie Holsboersagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag): "Am wichtigsten istuns, dass möglichst bald eine klare Entscheidung kommt und wirPlanungssicherheit für 2019 haben. Kriterien sind für uns: keinHaushalt mit Defizit und eine Reserve von 20 Milliarden Euro."Holsboer fügte hinzu, eine Beitragssenkung um 0,3 Prozentpunkte, wievon der Koalition bisher geplant, könne die BA "in jedem Falleinpreisen". Sie verwies zudem darauf, dass die Bundesregierung denBeitragssatz für einen befristeten Zeitraum auch "ganz ohne denGesetzgeber" absenken könne. Der Hinweis zielt auf die Möglichkeiteiner Rechtsverordnung.Zuvor hatte auch schon BA-Chef Detlef Scheele eine baldigeEntscheidung verlangt, damit die BA für 2019 planen könne. DieBundesregierung kann allerdings immer noch keinen Zeitpunkt nennen,wie die Sprecherin des Arbeitsministeriums der NOZ mitteilte. "DieGespräche in der Bundesregierung hierzu laufen noch", sagte sie.Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD ist vereinbart, denBeitragssatz zum Jahr 2019 um 0,3 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent desBruttolohns zu senken. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) kannsich wegen der bis zum Jahresende auf 22,5 Milliarden Euro steigendenReserven der BA allerdings auch 0,6 Prozentpunkte Senkung vorstellen.Bereits eine Absenkung um 0,3 Punkte entlastetet Arbeitgeber undArbeitnehmer um 3,5 Milliarden Euro, so Arbeitsminister Hubertus Heil(SPD), der eine darüber hinaus gehende Absenkung unter anderem davonabhängig gemacht hat, dass der Koalitionspartner seineQualifizierungskampagnen unterstützt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell