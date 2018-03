NOZ: Bürgermeister Sieling zu Streit um Polizeikosten: Bremen wird siegen

Osnabrück (ots) - Bürgermeister Sieling zu Streit umPolizeikosten: Bremen wird siegenStadtstaat strebt bundesweit einheitliche Lösung an - Viele Länderwarten abOsnabrück. Der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling zeigt sich imStreit mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) um Polizeikosten beiFußballspielen siegesgewiss. Im Interview mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Samstag) sagte Sieling: "Die DFL will das noch nichtwahrhaben, aber unsere Argumentation ist stichhaltig und wird auch inder nächsten Instanz bestehen." Zuvor hatte die DFL wie angekündigtRechtsmittel gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bremeneingelegt. Nun muss das Bundesverwaltungsgericht in Leipzigentscheiden, ob Fußballvereine für Zusatzkosten der Polizei beisogenannten Hochrisikospielen aufkommen müssen.Sieling sagte, das Bremer Vorbild werde Schule machen. WeitereBundesländer würden dem Stadtstaat folgen. Innensenator Ulrich Mäurer(SPD) werde das Thema auf die Tagesordnung der kommendenInnenministerkonferenz setzen. Sieling: "Es macht Sinn, einennational einheitlichen Umgang mit dem Problem zu finden." Zuspruchfür das Vorgehen hatte Bremen zuletzt aus Rheinland-Pfalz erhalten.Der dortige Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte: "Ich begrüße dasBremer Urteil zur Kostenforderung für Polizeieinsätze. Das Urteiltrifft aus meiner Sicht den richtigen Tenor."Auf Anfrage der "NOZ" äußerten sich alle anderen Bundesländerablehnend oder zumindest abwartend. Aus dem Kieler Innenministeriumhieß es: "Schleswig-Holstein wird das Ende dieses Rechtsstreitsabwarten, da der Ausgang richtungsweisenden Charakter haben wird."Ähnlich äußerten sich Hessen, Sachsen, Brandenburg, Hamburg undSachsen-Anhalt. Das Innenministerium in München indes betonte, dassdas Bremer Urteil nichts an der Auffassung Bayerns geändert habe: Fürden Freistaat komme eine Kostenbeteiligung der Vereine "nicht inFrage". Auch Niedersachsen erachtet die Bremer Regelung als "nichtsinnvoll".____________________________________________________________Bremer Bürgermeister: Nahles ist die Richtige für denParteivorsitz der SPDVorstandsmitglied Sieling bezieht vor Parteitag Position fürFraktionschefinOsnabrück. Der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hat inSachen Parteivorsitz bei den Sozialdemokraten klar Position bezogen.Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) sagte dasMitglied des Parteivorstandes: "Andrea Nahles ist aus meiner Sichtgenau die Richtige für diese Aufgabe. Sie hat in den vergangenenWochen gezeigt, dass sie das Zeug dazu hat." Beleg sei unter anderemdie sozialdemokratische Handschrift des Koalitionsvertrages derGroßen Koalition.Am 22. April wählen die Sozialdemokraten auf einem Sonderparteitageine neue Parteichefin oder einen neuen Parteichef. Alsaussichtsreichste Kandidatin gilt die BundestagsfraktionschefinNahles. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange hat eineGegenkandidatur angekündigt.Sieling sagte, die SPD müsse ihr Profil schärfen, es dürfe in derneuen Großen Koalition nicht so weiter gehen wie in der vorherigen."Wir müssen von Anfang an deutlicher machen, was Kompromiss in einerRegierung mit den Unionsparteien und was Position der SPD als Parteiist."_____________________________________________________________________Bremer Bürgermeister: Wir werden Schuldenbremse einhaltenSieling ist schlechtes Image des kleinsten Bundeslandes leidOsnabrück. Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) ist dasnegative Image des kleinsten Bundeslandes leid. Im Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) sagte Sieling: "Das schlechteReden über Bremen nervt mich, weil die Fakten andere sind. UnserBundesland gehört in den letzten Jahren regelmäßig zu denBundesländern mit dem stärksten Wirtschaftswachstum." Zudem seiBremen bundesweit führend im Bereich Raumfahrt und richte dieses Jahrdie weltweit größte Raumfahrtmesse aus.Bremen werde zudem die Schuldenbremse einhalten. Sieling sagte:"2020 werden wir keine neuen Schulden mehr machen. Die rot-grüneKoalition hält Wort gegenüber dem Stabilitätsrat und den anderenLändern." Ab dann werde Bremen auch mit dem Schuldenabbau beginnen.Sieling: "Die Zukunftsaussichten sind gut, dafür haben wir langegearbeitet."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell