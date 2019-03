NOZ: Bürgermeister Sieling zu Polizeikosten: Andere Bundesländer sollten sich Vorbild an Bremen nehmen

Finanztrends Video zu



Osnabrück (ots) - Bürgermeister Sieling zu Polizeikosten: AndereBundesländer sollten sich Vorbild an Bremen nehmenSPD-Politiker schlägt Fonds für Hochrisikospiele vor - "Wennnicht, werden wir vollstrecken"Osnabrück. Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hat dieEntscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Beteiligung vonFußballvereinen an Polizeikosten als "vollen Erfolg für Bremen undseine Bürger" bezeichnet. Im Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" sagte Sieling: "Jetzt ist klar, dass nicht länger derSteuerzahler für außerordentliche Belastungen zur Kasse gebeten wird,sondern die Veranstalter." Bremen habe hier mit seiner KlageVorbildfunktion für ganz Deutschland, so der SPD-Politiker.Sieling: "Ich gehe davon aus, dass auch die anderen Bundesländersich Bremen anschließen und Kosten für Hochrisiko-Spiele künftig denFußballvereinen in Rechnung stellen. Das ist im Sinne derSteuerzahlerinnen und Steuerzahler." Es könne jedenfalls nicht imInteresse der Ministerpräsidenten sein, dass jetzt ein rechtlicherFlickenteppich entstehe. "Wir wollen ein bundesweit einheitlichesVorgehen in Form eines Fonds, der von der DFL finanziert wird und ausdem die Mehrkosten für die Hochrisikospiele beglichen werden. Solltedies nicht gelingen, werden wir unsere Gebührenbescheidevollstrecken", sagte Sieling.Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte zuvor entschieden,dass es grundsätzlich zulässig ist, Fußballvereine an den Kosten fürzusätzliche Polizeieinsätze bei Hochrisiko-Spielen zu beteiligen. Imvorliegenden Fall hatte Bremen die Mehrkosten einer Partie zwischenWerder Bremen und dem Hamburger Sportverein der Deutschen FußballLiga in Rechnung gestellt. Insgesamt sind laut Sieling in Bremensieben Bescheide mit einer Gesamthöhe von rund 2,3 Millionen Eurooffen, die womöglich noch modifiziert werden müssen, aber imGrundsatz vollstreckbar sind.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell