NOZ: Buchholz: Norden soll Modellregion für Bahnausbau werden

Osnabrück (ots) - Schleswig-Holsteins Verkehrsminister will mehrInvestitionen durch Sonderfonds erreichenOsnabrück. Vor der am Mittwoch beginnendenVerkehrsministerkonferenz fordert Schleswig-HolsteinsVerkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) einen "SonderfondsSchienenverkehr Deutschland". Dieser solle eine Verdopplung derPro-Kopf-Investitionen von rund 77 Euro im vergangenen Jahr aufmittelfristig 150 Euro ermöglichen. "Obwohl die Investitionen desBundes in den Schienenverkehr in den vergangenen Jahren spürbarerhöht wurden, bleibt das System Schiene noch immer unterfinanziert",begründete Buchholz gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" seinenVorstoß.Zudem will Buchholz erneut für die generelle Absenkung derMehrwertsteuer auf Bahntickets von 19 auf sieben Prozent werben. Die400 Millionen Euro, die der Konzern so aus dem Klimapaket derBundesregierung bekommen könnte, sollten zielgerichtet fürQualitätsverbesserungen eingesetzt werden. "Hier braucht es ausmeiner Sicht eine starke Steuerung und Kontrolle", so Buchholz.Er will, dass das zuerst im Norden passiert, und schlägtSchleswig-Holstein als Pilotregion vor. "Die Bahn findet bei uns einperfektes Testfeld, auf dem sie beweisen kann, dass sie das Geldschnell und richtig auf die Schiene bringt." Dafür stünden dieMarschbahn zwischen Hamburg und Sylt sowie die Strecken zwischen Kielund Hamburg sowie zwischen Lübeck und Hamburg, für die der Ministerder Bahn jüngst Strafzahlungen wegen massiver Unpünktlichkeit inRechnung stellte, zur Verfügung.Buchholz erneuerte seine Forderung an die Bahn, zusätzlich zurgeplanten Elektrifizierung der Fehmarnbelt-Route und der StreckenLübeck-Bad Kleinen, Itzehoe-Brunsbüttel und Hamburg-Kaltenkirchenauch die Marschbahn sowie die Linien Lübeck-Kiel und BadOldesloe-Neumünster mit Oberleitungen auszustatten. "Kein Bundeslandhat eine niedrigere Elektrifizierungsquote als Schleswig-Holstein:Wir haben 29 Prozent, im Bundesschnitt sind es 54", klagt Buchholz.Die Große Koalition will in den nächsten sechs Jahren bundesweit die70-Prozent-Marke erreichen. Buchholz' Vorstoß hatte derVerkehrsausschuss des Bundesrats vergangene Woche übernommen. DerMinister verlangt, dass der Bund den Ausbau komplett bezahlt.Zusätzlich will Buchholz mehr Regionalisierungsmittel vom Bund undverweist auf steigende Fahrgastzahlen und höhere Energie- undPersonalkosten. "Allerdings", so der Minister, "werden nur deswegennicht mehr Menschen auf die Bahn umsteigen, dazu muss sie schlichtbesser werden."