NOZ: Bosbach: Absage an türkischen Justizminister kann als Vorbild dienen

Osnabrück (ots) - CDU-Politiker kritisiert "Taschenspielertricks"der türkischen RegierungOsnabrück. Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach hat die Absage derStadt Gaggenau an den Auftritt des türkischen Justizministers BekirBozdag als richtungsweisend begrüßt. In einem Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Freitag) sagte der Innenexperte: "Das ist einemutige Entscheidung." Die Absage könnte für andereWahlkampfveranstaltungen türkischer Regierungsmitglieder hierzulandeals Vorbild dienen. "Die Bundes- und Landesregierungen müssen allerechtlichen und politischen Möglichkeiten nutzen, um solcheVeranstaltungen zu untersagen", sagte Bosbach. Es seien ganzunterschiedliche Begründungen denkbar, je nachdem, ob dieVeranstaltung öffentlich oder nicht-öffentlich, Open Air oder ineiner Halle stattfinde. Er betonte: "Die Bundesrepublik Deutschlandist keine Außenstelle der Türkei und es gibt keinen Rechtsanspruchfür ausländische Politiker, auf deutschem Boden Wahlkampf zu machen."Deutschland sei stärker betroffen als andere Staaten, weil hier1,5 Millionen türkische Staatsbürger lebten, die ein beachtlichesWählerpotenzial für die türkische Politik darstellten. Bosbach fügtehinzu: "Deutschland sollte keine Plattform bieten, demokratischeStandards in der Türkei immer weiter abzubauen." Deutschland dürfenicht erlauben, dass innenpolitische Konflikte aus der Türkei hierherimportiert würden. "Wir dürfen nicht zulassen, dass solche Konfliktedie deutsche Gesellschaft spalten und hier dann zum Teil mit Gewaltauf der Straße ausgetragen werden."Der CDU-Politiker kritisierte es als "Taschenspielertrick", dassMinisterpräsident Binal Yildirim und andere türkischeRegierungsvertreter behaupten, sie kämen ja nicht in ihrerEigenschaft als Staatschef oder Minister, sondern als Privatleute,die von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machten. "Werals Staatspräsident abfliegt und nach der Veranstaltung wieder alsStaatspräsident nach Hause reist, kommt doch nicht als Privatmannnach Deutschland." Von einem Einreiseverbot für türkischeRegierungsmitglieder hält Bosbach allerdings nichts: "Die Türkei istein wichtiger politischer Partner und Nato-Partner. Wir dürfen denGesprächsfaden nicht abreißen lassen."