NOZ: Berufsverband beklagt Überlastung der Kinderärzte in Deutschland

Osnabrück (ots) - Berufsverband beklagt Überlastung derKinderärzte in DeutschlandMediziner reagieren teilweise mit Aufnahmestopp - Sprecher:Bedarfsplanung überholtOsnabrück. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendmediziner(BVKJ) kritisiert eine Überlastung der Kinderärzte in Deutschland.Verbandssprecher Hermann Josef Kahl sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Montag), einigen Medizinern bleibe nichts anderes übrig alsAufnahmestopps zu verhängen. "Die Mehrbelastung der Kinder- undJugendärzte wird von der Politik vollkommen ignoriert. Wir schaffenes kaum noch, die an uns gestellten Aufgaben zu erfüllen."Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, eine wieder steigende Geburtenrateund Flüchtlingskinder verschärften die Situation in den Praxen. Kahlbezeichnete die sogenannte Bedarfsplanung als vollkommen überholt.Mit ihr wird errechnet, wie viele Kinder- und Jugendärzte sich ineiner Region niederlassen dürfen. Das niedersächsischeGesundheitsministerium teilte auf Anfrage der "NOZ" mit, dass dies inNiedersachsen überhaupt nur noch in den Landkreisen Cloppenburg undNienburg möglich sei. Alle anderen Landkreise und kreisfreien Städteseien versorgt.