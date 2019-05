NOZ: Berlin genehmigte seit 2006 Militärgüter in Höhe von 5,5 Milliarden Euro für Algerien

Osnabrück (ots) - Berlin genehmigte seit 2006 Militärgüter in Höhevon 5,5 Milliarden Euro für AlgerienGrünen-Politikerin Brugger fordert ein Umdenken: "Endlich an dieeigenen strengen Richtlinien halten"Osnabrück. Seit 2006 hat die Bundesregierung die Ausfuhr vonKriegswaffen und Rüstungsgütern im Wert gut 5,5 Milliarden Euro nachAlgerien genehmigt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierungauf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag hervor, die der"Neuen Osnabrücker Zeitung" vorliegt.Die Grünen nehmen die Zahl nach dem Rücktritt von AlgeriensLangzeitpräsident Abdelaziz Bouteflika zum Anlass, von Deutschlandkünftig mehr Verantwortung bei der Genehmigung zum Export vonMilitärgütern zu fordern. "Die Bundesregierung muss sich endlich andie eigenen strengen Richtlinien halten und die Regeln in einverbindliches Rüstungsexportkontrollgesetz überführen", sagteAgnieszka Brugger der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Derstellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen-Bundestagsfraktionzufolge dürften "Rüstungsexporte in Drittstaaten laut der eigenenRichtlinien eben nicht die Regel sein, sondern müssen eine sehr gutbegründete Ausnahme bleiben".Seit Jahren gehen rund zwei Drittel der deutschen Rüstungsexportean Staaten außerhalb von Nato und EU. Die Bundesregierung tue aberimmer wieder so, "als ob Waffenlieferungen an Drittstaaten außerhalbvon EU und Nato absolut unproblematisch sind", kritisierte Brugger.Mit Blick auf den politischen Umbruch in Algerien sagte Bruggerder "NOZ" weiter: "Die Bundesregierung hat das Regime trotzMenschenrechtsverletzungen jahrelang durch milliardenschwereRüstungsexporte weiter gestützt. Es ist brandgefährlich undverantwortungslos, bei Rüstungsexporten die politische Lage in denEmpfängerländern fahrlässig zu ignorieren." Der Fall Algerien zeigeeinmal mehr, wie schnell sich Machtverhältnisse verändern könnten."Die Menschen in Algerien haben mit ihrem mutigen Protest einenLangzeitautokraten von der Macht verdrängt", sagte dieGrünen-Politikerin.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell