NOZ: Beim BKA sind nach wie vor unbescholtene Bürger als Straftäter gespeichert

Osnabrück (ots) - Beim BKA sind nach wie vor unbescholtene Bürgerals Straftäter gespeichertLinke bemängelt fehlende KontrolleOsnabrück. Beim Bundeskriminalamt (BKA) sind offenbar nach wie vordie Daten vieler unbescholtener Bürger gespeichert, denen zu Unrechtpolitisch motivierte Straftaten vorgeworfen werden. Das geht aus derAntwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linkenhervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) vorliegt.Grund dafür seien oft fehlende Informationen. So würden immer wiederStaatsanwaltschaften und Gerichte das BKA nicht informieren, wenn einStrafverfahren zu politisch motivierten Straftaten eingestellt oderder Beschuldigte freigesprochen werde. Somit kann das BKA die Datendes angeblichen Straftäters nicht aus der Datei löschen. Eine Zahlvon Fällen nannte das Ministerium nicht.Bekannt geworden war der Datenskandal im vergangenen Jahr, alswährend des G20-Gipfels in Hamburg 32 Journalisten wegenSicherheitsbedenken nachträglich die bereits erteilte Akkreditierungentzogen worden war. Ihre Namen waren in BKA-Dateien aufgetaucht, beieinigen war die Speicherung aber rechtswidrig. Die Fehler warenallerdings nicht beim BKA, sondern bei den zuliefernden Behördengeschehen. Die Bundesregierung hatte danach Aufklärung undGegenmaßnahmen versprochen.Die innenpolitische Sprecherin der Linken, Ulla Jelpke,kritisierte, "dass die polizeiliche Speicherpraxis auf einensystematischen Rechtsbruch hinausläuft." Das Versprechen derRegierung, gegen eine rechtswidrige Speicherung vorzugehen, entpuppesich "in der Praxis als reines Lippenbekenntnis". Jelpke forderte:"Wer Gegenstand einer Verdachtsspeicherung in den Staatsschutzdateienwird, muss informiert werden. Nur so hat man die Möglichkeit, sichdagegen zu wehren."Die Zahlen zeigen das Missverhältnis. So wurden von Januar 2016bis Oktober 2017 dem BKA laut Regierung rund 200 Akten zu solchenFällen übersandt, während die Polizei in diesem Zeitraum 1288politisch motivierte Delikte registrierte. Dies "lässt vermuten, dassnur ein geringer Teil der Falldaten von den Staatsanwaltschaften andas BKA übersandt wird", schreibt das Ministerium.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell