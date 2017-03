NOZ: Beamtenbund warnt vor Zusammenbruch der türkischen Verwaltung

Osnabrück (ots) - Beamtenbund warnt vor Zusammenbruch dertürkischen VerwaltungVorsitzender Dauderstädt: "Große Sorge, dass Verwaltungbeeinträchtigt ist"Osnabrück. Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes (dbb),Klaus Dauderstädt, hat vor einem Zusammenbruch der türkischenVerwaltung nach den Massenentlassungen von Lehrern, Juristen undBeamten gewarnt. In einem Interview mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Montag) sagte Dauderstädt: "Ich habe große Sorge, dass dieöffentlichen Dienste in der Türkei massiv in ihrer Funktionsfähigkeitbeeinträchtigt sind." Dadurch könnten sich Gerichtsverfahrenverzögern, Unterricht an Schulen ausfallen und der Straßenbau längerdauern."Die Verwaltung arbeitet nicht mehr gründlich genug und nicht mehrkorrekt", sagte der Vorsitzende des Beamtenbundes. Dadurch verlageresich ein Teil in die Schwarzzone. "Die Leute bauen dann eben ihrHaus, ohne die Genehmigung zu haben, und Jahre später muss eineKontrollbehörde den Bau für illegal erklären. Das ist wie in einigenafrikanischen Ländern, etwa Libyen." Die türkische Regierung könnedie Lücke nicht von heute auf morgen mit politisch genehmen Beamtenfüllen, "denn deren Ausbildung braucht längere Zeit", sagteDauderstädt. Die deutsche Seite könnte Hilfe schicken, aber: "Da wäredie Türkei sicher zu stolz, um das anzunehmen." Außerdem gebe esSprachprobleme und eine andere Rechtsordnung.----------------------------------------------------------------Beamtenbund fordert mehr Personal für Integration von FlüchtlingenVorsitzender Dauderstädt: Zehntausende zusätzliche Beamte nötigOsnabrück. Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes (dbb),Klaus Dauderstädt, hat mehr Personal für die Integration vonFlüchtlingen gefordert. Zehntausende zusätzliche Beamte seien dafürnötig. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Montag) sagte Dauderstädt: "Wir brauchen viel mehr Deutschlehrer.Aber die fallen nicht von den Bäumen, die Ausbildung dauert."Außerdem würden wegen der Flüchtlingsbewegung etwa zehntausendPolizisten zusätzlich benötigt. Es fehle außerdem nach wie vorPersonal in Kindergärten und Schulen, aber auch bei den sozialenDiensten, die die Flüchtlinge betreuen, sowie in Arbeits- undJobcentern oder bei Fachleuten für die Sozialversicherung.Dauderstädt forderte: "Da muss der Staat auf allen Ebenen handeln."Um mehr Bewerber zu finden, müsste der Staat beim Gehalt etwasdraufpacken. Das Geld dafür sei vorhanden: "Im Augenblick sind dieöffentlichen Kassen ja relativ gut gefüllt", so derGewerkschafts-Vorsitzende.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell