NOZ: Bamf-Affäre: Bundesinnenminister bekommt Unterstützung aus Union

Osnabrück (ots) - Bamf-Affäre: Bundesinnenminister bekommtUnterstützung aus UnionInnenpolitischer Sprecher Middelberg: "Seehofer braucht gutfunktionierende Flüchtlingsbehörde"Osnabrück. Vor der Anhörung im Innenausschuss zur Bamf-Affärebekommt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Unterstützung ausder Union. Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, MathiasMiddelberg, verteidigte Seehofer gegen Kritik und sagte der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Dienstag): "Horst Seehofer hat selbst dasgrößte Interesse an einer gut funktionierenden Flüchtlingsbehörde.Denn nur damit kann er auch bessere Ergebnisse in der Asylpolitikliefern."Middelberg fordert Aufklärung über grundlegende Probleme in derFlüchtlingsbehörde: "Mich interessiert vor allem, ob es systematischeMängel im Bamf gibt, das heißt, ob die Abläufe dort so ausgestaltetsind, dass Informationen über Fehler auch nach oben durchkommen unddass die Leitung darauf angemessen reagiert."Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) soll an diesem Dienstagim Innenausschuss über die Affäre um falsche Asylbescheide desBundesamtes aufklären.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell