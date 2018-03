NOZ: Bafin-Chef sieht Lebensversicherer unter Druck

Osnabrück (ots) - Bafin-Chef sieht Lebensversicherer unter DruckHufeld: Lage wegen des Zinstiefs angespanntBonn. Deutschlands oberster Finanzaufseher Felix Hufeld sieht dieLebensversicherer "aufgrund des Zinstiefs erheblichem Druckausgesetzt." Die Lage sei angespannt, aber es handle sich um keineakute Krise, sagte der Präsident der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) im Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Freitag).Hufeld skizzierte das Problem wie folgt: "Die Kapitalerträgeschmelzen schneller ab als die höherverzinslichen Verpflichtungen,die die Versicherer in früheren Jahren eingegangen sind." Sowohl dieAufsicht als auch die Anbieter selbst arbeiteten aber "seit Jahrensehr hart an Maßnahmen, die die Stabilität erhöhen". Als Beispielnannte der Bafin-Präsident die sogenannte Zinszusatzreserve. DiesenPuffer müssen die Lebensversicherer bilden, um ihre langfristigenZahlungsversprechen abzusichern. "Hier hat sich bereits einerheblicher Betrag angesammelt: Zum Jahresende 2017 waren es etwa 60Milliarden Euro."Viele Versicherungsunternehmen haben das Neugeschäft mitLebensversicherungen bereits eingestellt. Manche Anbieter wie dieitalienische Generali erwägen auch, Altbestände an Abwicklungsfirmenzu verkaufen. Hufeld betonte, dass solche Bestandsübertragungen anstrenge Voraussetzungen geknüpft seien. "Vereinfacht formuliertdürfen die Kunden durch eine Bestandsübertragung nicht schlechtergestellt sein als vorher. Und das prüfen wir genau." Allerdings gebees bisher nur eine begrenzte Anzahl von Fällen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell