NOZ: BUND kritisiert Trend der Industrie zu Einwegverpackungen

Osnabrück (ots) - BUND kritisiert Trend der Industrie zuEinwegverpackungenRecycling-Experte Buschmann: Einwegprodukte aus Glas und Aluminiumgenauso problematisch wie PlastikOsnabrück. Angesichts eines wachsenden Bergs an Verpackungsmüllfordert der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), denTrend zu Einwegverpackungen zu stoppen. Rolf Buschmann,Recyclingexperte des Verbandes, kritisierte im Gespräch mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) insbesondere die Industrie."Dass zum Beispiel der Coca-Cola-Konzern auf Einweg umsteigt und nunauch verstärkt Werbung mit Aluminiumdosen macht, ist nichtakzeptabel." Weil die Verbraucher Plastikverpackungen zunehmendkritisch sähen, stiegen die Konzerne laut Buschmann vermehrt aufGlas- und Aluminiumverpackungen um. "Durch die energieintensiveHerstellung sind Einwegprodukte aus Glas und Aluminium aber genausoproblematisch wie Plastikeinweg", so Buschmann.Josef Sanktjohanser, Präsident des Handelsverbands Deutschland(HDE), führte die Menge des Verpackungsmülls auch auf den Trend zukleineren Packungsgrößen zurück. "Gleichzeitig sinkt dadurch aberauch die Zahl der Lebensmittelabfälle. Denn die steigende Zahl vonSingle-Haushalten kann bedarfsgerechter einkaufen und schmeißtweniger Lebensmittel weg", sagte er der NOZ. Grundsätzlich arbeiteder Handel an Alternativen zu Kunststoffverpackungen, setze aber auchauf Wiederverwertung. "Es geht eben nicht nur um die Müllmenge,sondern auch um den Umgang damit. Wir brauchen eine effizienteRecyclingwirtschaft", so Sanktjohanser.Laut dem Bundesumweltamt haben die Deutschen im Jahr 2016 pro Kopf220,5 Kilogramm Verpackungsmüll produziert. Der Wert liegt deutlichüber dem europäischen Durchschnitt und ist im Vergleich zum Vorjahrsogar leicht gestiegen.