NOZ: Vor BGH-Urteil: Deutscher Mieterbund fordert besseren Kündigungsschutz

Osnabrück (ots) - Vor BGH-Urteil: Deutscher Mieterbund fordertbesseren KündigungsschutzDirektor Siebenkotten: Oft steckt finanzielles Kalkül hinterEigenbedarfOsnabrück. Vor einem wegweisenden Urteil des Bundesgerichtshofshat der Deutsche Mieterbund einen besseren Kündigungsschutz fürMieter gefordert. In einem Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Mittwoch) sagte Mieterbunds-Direktor Lukas Siebenkotten,Lücken im Gesetz müssten gestopft werden: "Der Staat kann Mieter nurdann besser schützen, wenn er die Kündigungsrechte des Vermieterseinschränkt." Er verlangte, den Kreis von Personen, die Eigenbedarfauf eine Wohnung geltend machen dürfen, auf Familienmitglieder zubegrenzen. Siebenkotten mahnte: "Gesellschafter eines Unternehmensdürfen nicht dazu gehören." Der Gesetzgeber müsse Vermieter auch dazuverpflichten, dem Mieter bei Eigenbedarf andere, freie Wohnungen imselben Haus als Ersatz anzubieten.Laut Mieterbund kommt es immer öfter zu Kündigungen wegenEigenbedarf. Betroffen seien vor allem Großstädte, Universitätsstädteund Ballungsräume, also Orte, wo der Markt eng sei. Siebenkottenkritisierte, dass häufig finanzielles Kalkül dahinterstecke:"Natürlich gibt es auch Fälle, wo es in erster Linie darum geht, demMieter zu kündigen, um neue, teure Mietverträge abzuschließen." Dassorgt oft für Streit. Pro Jahr gebe es inzwischen mehr als 26 000Prozesse um Kündigungen, weil Mietern wegen unpünktlicher Zahlung,Nichtzahlung der Miete oder Eigenbedarf gekündigt wurde. Am Ende gehtes zumeist um die Sozialklausel, die vorsieht, dass der Mieter zumBeispiel trotz Eigenbedarfs die Wohnung nicht räumen muss, weil eretwa krank oder hochbetagt ist, schon lange in dieser Wohnung wohntoder keine angemessene Ersatzwohnung findet.Der Bundesgerichtshof verhandelt am Mittwoch eine Räumungsklagewegen Eigenbedarf. Der Mieter, ein 1930 geborener Mann, wehrt sichaus gesundheitlichen Gründen dagegen. Siebenkotten sagte: "Ich hoffe,dass der Bundesgerichtshof den Grundsatz bestätigt, dass bei derAbwägung der Interessen von Vermieter und Mieter bei Krankheit undDemenz einem schwerkranken Mieter immer Vorrang einzuräumen ist."