Osnabrück (ots) - Auto-Ökonom warnt: Neue CO2-Grenzwerte "schickenmassive Schockwellen durch Industrie"Bratzel hält EU-Regeln für "unausgegorene Mogelpackung" -CO2-Besteuerung "deutlich sinnvoller als überzogene Grenzwerte"Osnabrück. Der Auto-Ökonom Stefan Bratzel hat die neuenEU-Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von Autos massiv kritisiert. "DieGrenzwerte sind zu scharf, überfordern die Industrie und bleiben ohneein Gesamtkonzept eine Mogelpackung", sagte der Leiter des Center forAutomotive Management (CAM) der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sowürden E-Autos als vollständig emissionsfrei gewertet. "Tatsächlichwird für die Stromproduktion und die Fertigung der Batterientonnenweise CO2 in die Luft gepustet", sagte Bratzel und verwiesdarauf, dass in Deutschland nur ein Drittel des Stromes ausregenerativen Quellen komme."Hier wird also nur geschaut, was hinten rauskommt, und nicht, wasvorne reinkommt. Das ist völlig unausgegoren", sagte der Professorder Fachhochschule für Wirtschaft in Bergisch Gladbach. "Der Umweltbringt es nichts. Eine Besteuerung von CO2 wäre deutlich sinnvollerals die überzogenen Grenzwerte."Nach Bratzels Berechnungen müssten 2030 bis zu 50 Prozent derFlotten elektrisch fahren, um den geforderten Durchschnittsverbrauchvon 2,6 Litern Benzin einzuhalten. "Dabei hat es die Industrieletztlich nicht in der Hand, wenn die Politik nicht die notwendigeLadeinfrastruktur schafft", monierte Bratzel in der "NOZ". Für dieAutohersteller seien die Vorgaben deswegen "nur sehr, sehr schwereinzuhalten". Ökonomisch treibe die EU die Autokonzerne und ihreMitarbeiter in eine Katastrophe: "Die neuen Grenzwerte werden massiveSchockwellen durch die Industrie schicken, deren Folgen erst insieben oder acht Jahren sichtbar werden. Es sind enorme Jobverlustezu erwarten, die die Politik nicht im Blick hat", erklärte derÖkonom.