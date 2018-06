Osnabrück (ots) - Asylstreit: Linken-Chef nennt Oettingers"Gnadengesuch" für Merkel erschütterndRiexinger: "Um die Regierung steht es schlimm" -"Bundesinnenminister wird niemand vermissen"Osnabrück. Linken-Chef Bernd Riexinger hat den Vorstoß vonEU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) für einen Aufschub im Asylstreitder Union als "erschütternd" bezeichnet. "Wenn das politischeÜberleben von Bundeskanzlerin Angela Merkel von einem Gnadengesuchbei der CSU abhängt, dann steht es noch schlimmer um dieBundesregierung, als es ohnehin den Anschein hat", sagte Riexingerder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Er kritisierte außerdem,dass die SPD keinerlei Mitsprache bei dem Streit um die künftigePolitik der Bundesregierung hat oder haben will.Laut Riexinger muss CSU-Chef und Bundesinnenminister HorstSeehofer in dem Asylstreit "zurückrudern oder gehen und mit ihm alle,die aus Deutschland eine nationale Wagenburg der sozialenUngerechtigkeit machen wollen". Die CSU profiliere sich als"rechtspopulistische Opposition innerhalb der Bundesregierung"."Einen Innenminister, der schwerpunktmäßig daran arbeitet, die eigeneRegierungschefin zu stürzen, statt sich um sein eigenes Ressorts zukümmern, wird niemand vermissen", erklärte der Vorsitzende derLinken. Dabei seien massive Investitionen in den Bau vonSozialwohnungen gegen die dramatische Wohnungsnot mehr alsüberfällig, "doch davon hört man nichts", monierte Riexinger. Auchdie Wähler in Bayern würden Seehofer die Quittung präsentieren: Lautjüngsten Umfragewerten komme die "Hardlinertour der CSU" nicht gutan.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell