Osnabrück (ots) - Am Dienstag entscheidet das BundesverfassungsgerichtOsnabrück. Unmittelbar vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zuSanktionen gegen Hartz-IV-Bezieher bezweifeln Experten den Sinn solcherMaßnahmen. Der Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterweggesagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Unabhängig vom Urteil desBundesverfassungsgerichts, das verfassungsrechtlichen und -politischenÜberlegungen folgt, stellt sich die Frage, wie zweckmäßig Sanktionen in derArbeitsmarkt- und Sozialpolitik des 21. Jahrhunderts sind." Die unsäglicheRohrstock-Pädagogik des Kaiserreichs habe sich überlebt. "Mitalttestamentarischer Strenge bewirkt man keine Verhaltensänderung im positivenSinne, sondern eher das Gegenteil. Junge Menschen unter 25 Jahren führt mandurch massiven Druck nicht etwa 'auf den rechten Weg', sondern veranlasst siehöchstens, sich zu überschulden oder mit Kleinkriminalität durchs Leben zuschlagen."Butterwegge kritisierte zudem, die Sanktionen hätten auch die sozialeUngleichheit in Deutschland verschärft: "Überdurchschnittlich oft sind Menschendavon betroffen, die sich aufgrund psychischer Erkrankungen, eines niedrigenBildungsgrades und anderer Beeinträchtigungen nicht zur Wehr setzen können.Weniger sozial Benachteiligte wie Akademiker erheben häufig erfolgreichWiderspruch beim Jobcenter und klagen mit hohen Erfolgschancen gegen ihreSanktionen."Das Verfassungsgericht entscheidet am Dienstag in der Frage, ob die Jobcenterdas zu gewährende menschenwürdige Existenzminimum bei Hartz-IV-Beziehern wegenPflichtverstößen mit pauschalen Sanktionen weiter minimieren dürfen. Lautgeltender Rechtslage können Hartz-IV-Leistungen bei "Pflichtverletzungen" wieVerstößen gegen die Meldepflicht für drei Monate um 30 Prozent, bei Wiederholungum 60 Prozent gekürzt werden. Für Bezieher unter 25 Jahren gelten strengereRegeln bis zum Streichen jeder Unterstützung.