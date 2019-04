NOZ: Arbeitsminister drängt auf Tarifvertrag im Bereich Altenpflege

Osnabrück (ots) - Arbeitsminister drängt auf Tarifvertrag imBereich Altenpflege"Wir sind auf gutem Weg" - Heil: derzeit ein unhaltbarer ZustandOsnabrück. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat dieNotwendigkeit "ordentlicher Tarifverträge" unterstrichen. "DieTarifbindung sinkt. Das muss sich ändern, wenn wir soziale Spannungenverhindern wollen", sagte Heil im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung". Speziell in der Altenpflege müsse "etwaspassieren". Dass hierfür viele Beschäftigte keine tarifvertraglichenRegelungen gelten, nannte der Minister einen "unhaltbaren Zustand".Die Arbeitsbedingungen wie auch die Löhne müssten besser werden. "Wirsind hierbei auf einem guten Weg", hob Heil hervor. Wichtige Verbändewie Arbeiterwohlfahrt, Diakonie, Caritas und der ParitätischeWohlfahrtsverband seien bereit, einen Arbeitgeberverband zu gründen.Er habe die Hoffnung, dass weitere Organisationen dazukämen, zumBeispiel das "Deutsche Rote Kreuz" oder auch private Arbeitgeber."Wird ein solcher Arbeitgeberverband gegründet, kann es endlich zueinem flächendeckenden Tarifvertrag mit derDienstleistungsgewerkschaft Verdi kommen, den ich dann für diegesamte Branche für allgemeinverbindlich erklären werde", betonte derArbeitsminister.________________________________________________________________Bundesarbeitsminister Heil: Von Grundrente werden nicht dieFalschen profitieren"Es wird durch die Steuer eine Art Reichtumskappung geben" -SPD-Politiker kritisiert "Ablenkungsdebatten"Osnabrück. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat dievonihm geplante Grundrente gegen den Vorwurf verteidigt, dass damit auchdie Ehefrau des Millionärs unterstützt werde. "Keiner muss die Sorgehaben, dass die Falschen profitieren", sagte Heil im Interview mitder "Neuen Osnabrücker Zeitung" und warnte zugleich vor"Ablenkungsdebatten". Der Minister betonte: "Es wird ja durch dieSteuer eine Art Reichtumskappung geben." Wenn Partner vonGutverdienern oder Immobilienbesitzern mit Einkommen aus Mieten oderPachten die Grundrente beziehen, muss laut Heil dieses Paar auch mehrSteuern zahlen. "Es gibt also eine Einkommensprüfung durch dasFinanzamt." Auch die Kritik, er wolle das Rentensystem zu einerFürsorgeeinrichtung umbauen, wies der SPD-Politiker als "falsch"zurück. "Ich will, dass das Leistungsprinzip in der Rente gilt und sodas Grundvertrauen der Menschen in den Sozialstaat stärken", hob Heilhervor. Das heiße, wer mehr in die Rentenkasse eingezahlt habe, werdeimmer mehr Rente bekommen als der, der weniger eingezahlt habe. "Eswird also keine Einheitsrente geben", bekräftigte er mit Blick aufden Widerstand gegen dieses Projekt beim Koalitionspartner Union.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell