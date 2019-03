NOZ: Arbeitgeberpräsident sieht durch Brexit-Chaos Nachteile für EU-Kritiker und Nationalisten

Finanztrends Video zu



mehr >

Osnabrück (ots) - Arbeitgeberpräsident sieht durch Brexit-ChaosNachteile für EU-Kritiker und NationalistenPlädoyer für mehr statt weniger EuropaOsnabrück. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer erwartet, dass dasBrexit-Chaos bei der Europawahl zu Lasten von EU-Kritikern undNationalisten geht, und setzt langfristig auf mehr statt wenigerEuropa. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagteKramer: "Ich glaube, dass das Brexit-Chaos in Großbritannienabschreckend wirken wird. Viele Menschen, die damit geliebäugelthaben, Populisten und Nationalisten zu wählen, werden es sich jetztsicher anders überlegen." Denn es zeige sich, dass Nationalismus undRückzug hinter die eigenen Deiche keine Probleme lösen, sondern neueschaffen würden. Er glaube deshalb, dass die Gefahr einernationalistischen Welle im Europaparlament nicht mehr so groß sei,wie vielleicht im vergangenen Jahr. "Voraussetzung ist natürlich,dass alle, die an Europa glauben, auch zur Wahl gehen. Je höher dieWahlbeteiligung ist, desto weniger müssen wir uns Sorgen machen."Kramer sprach sich zudem für mehr Gemeinsamkeit in Europa aus. Erbetonte: "Die Menschen brauchen ein Ziel. Wenn beispielsweise derfranzösische Staatspräsident Emmanuel Macron fulminant für einZusammenwachsen Europas wirbt und dabei das Beispiel des europäischenFinanzministers nennt, dann sage ich: Das kann durchaus richtigsein." Damit meine er nicht, dass wir diesen Minister morgenbrauchen, "aber in vielleicht zehn Jahren, wenn sich dieVolkswirtschaften hinsichtlich ihrer Stabilität in einem deutlichengeren Korridor befinden". Das Ziel sei richtig, mehr Projektegemeinsam umzusetzen. "Wir können in der Europäischen Union rund 500Millionen Menschen auf die Waage bringen. Doch müssen wir dazu nochenger zusammenarbeiten."Kramer appellierte zudem an alle Unternehmen in Deutschland Flaggefür Europa zu zeigen. "Es hat ja nicht jeder einen Flaggenmast vorseinem Haus. Aber wer einen freien Platz hat, der sollte in dennächsten Wochen Flagge für Europa zeigen. Das wäre ein starkesSignal. Ja, Flaggen können helfen - besonders dann, wenn es ganzviele sind."_____________________________________________________________________Arbeitgeber: Auch in Zeiten der Digitalisierung anTarifpartnerschaft festhaltenKramer: System hat sich bewährt, muss aber immer wieder angepasstwerdenOsnabrück. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat eine Lanze für dieTarifpartnerschaft gebrochen. Kramer sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung: "Digitalisierung und Plattform-Ökonomie stellen uns vor neueHerausforderungen - und da suchen wir noch nach dem besten Weg. Aberich glaube, die bewährte Tarifautonomie kann auch für neueUnternehmens- und Beschäftigungsarten in angepasster Form einwichtiger Vorteil sein."Kramer betonte, er sei ein Freund von Tarifstrukturen, weil siebei sinnvoller Gestaltung für den Unternehmer das Leben einfachermachen könnten. Zudem habe das in den vergangenen 70 Jahren meist gutfunktioniert: "Sonst wären wir heute auch kaum so leistungsfähig wiewir es sind."Das Tarifsystem muss nach den Worten von Kramer allerdings immerwieder veränderten Bedingungen angepasst werden. So seien Ende der1990er Jahre Öffnungsklauseln eingeführt worden. "Wir haben damalserkannt: Es muss - etwa wegen stark unterschiedlicherLohnkostenanteile - Ausnahmen von den Tarifregeln der Branchengeben." Anpassungen seien schon bisher wichtig gewesen. Und sie seienes auch heute.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell