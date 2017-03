NOZ: Appell an Bundesregierung: Hilfen für Flüchtlinge im Libanon verdoppeln

Osnabrück (ots) - Appell an Bundesregierung: Hilfen fürFlüchtlinge im Libanon verdoppelnLinke warnen vor Zerfall eines weiteren Staates im Nahen OstenOsnabrück. Die Bundesregierung steht trotz millionenschwererProgramme in der Kritik, nicht genug für die mehr als eine Millionsyrischen Kriegsflüchtlinge im Libanon zu tun. Die Linken-PolitikerinSevim Dagdelen sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch): "DieHilfe an die Flüchtlinge muss mindestens verdoppelt werden undzugleich ein Investitionsprogramm aufgelegt werden, um hierPerspektiven für alle im Libanon lebenden Menschen zu schaffen."Gerade auch weil die Golfstaaten aus politischen Gründen ihre Hilfeeingestellt hätten, um die Regierung im Libanon unter Druck zusetzen, müsse die Bundesregierung hier einseitig einspringen.Dagdelen warnte, es bestehe die Gefahr, dass ein weiterer Staat imNahen Osten zerfällt.Die Linken-Politikerin kritisierte zudem die deutsche Beteiligungan der Militärmission vor der libanesischen Küste. Der Einsatz sollWaffenschmuggel eindämmen. Laut Dagdelen herrscht allerdings"Fehlanzeige bei Zugriffen". Sie kritisierte die Ausgaben für dieMission deshalb als "eine klassische Fehlinvestition" derBundesregierung. "Hier muss zivil umgesteuert werden, um dieFlüchtlinge im Libanon stärker zu unterstützen."Die Bundesregierung beziffert die Hilfen für den Libanon auf 738Millionen Euro in den Jahren 2012 bis 2016. Darin enthalten sindhumanitäre Hilfen und Übergangshilfen, wie es in einer Antwort aufeine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion heißt. Zum Vergleich:"Im selben Zeitraum hat die Bundesregierung für Maßnahmen derhumanitären Hilfe und der Übergangshilfe in der Türkei rund 278Millionen Euro bereitgestellt, außerdem 127 Millionen Euro fürHilfsmaßnahmen über die Flüchtlingsfazilität (damit insgesamt für dieTürkei: 405 Millionen Euro)."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell