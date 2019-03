NOZ: Anteil der Zuwanderer, die an Deutschtests scheitern, 2018 weiter gestiegen

Finanztrends Video zu



Osnabrück (ots) - Anteil der Zuwanderer, die an Deutschtestsscheitern, 2018 weiter gestiegenZahlen des Bundesinnenministeriums: Durchfaller-Quote von 45Prozent - AfD: "Äußerst bedenklich"Osnabrück. Trotz Qualitätsoffensive ist der Anteil der Zuwanderer,die an Deutsch-Tests im Rahmen von Integrationskursen scheitern, 2018weiter gestiegen. Von den rund 202.000 Teilnehmern im vergangenenJahr konnten 93.500 die auf 600 Stunden angelegten Kurse nichterfolgreich beenden. Das entspricht einer Quote von 45 Prozent. 2017waren von 292.000 Teilnehmern gut 116.000 und damit 40 Prozentdurchgefallen. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriumsauf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervor, die der "Neuen OsnabrückerZeitung" vorliegt.46.700 Personen machten 2018 einen weiteren Versuch mit 300Kursstunden. Doch auch im zweiten Anlauf schafften es 12.150 Personenund damit mehr als jeder Vierte nicht, das Sprachniveau B1 zuerreichen.Die Durchfaller-Quote stieg, obwohl das Bundesamt für Migrationund Flüchtlinge (Bamf) nach scharfer Kritik an mangelhaften Kursendie Qualitätskontrolle im vergangenen Jahr "erheblich intensiviert"hat, wie das Innenministerium schreibt. Das Bamf habe 2018 insgesamt1495 der 1704 zugelassenen Träger (87,7 Prozent) und 4148 derinsgesamt 14.514 neuen Kurse (28,6 Prozent) überprüft. Die imHaushalt veranschlagten Mittel für Integrationskurse stiegen von 610Millionen Euro im Jahr 2017 auf 765 Millionen Euro im vergangenenJahr an, obwohl die Teilnehmerzahl im gleichen Zeitraum um 90.000sank."Die anhaltend hohe Durchfaller-Quote bei den Integrationskursenhalte ich vor dem Hintergrund der Kosten in Milliardenhöhe füräußerst bedenklich", sagte der AfD-Abgeordnete René Springer der"NOZ". "Ich sehe die Bundesregierung in der Pflicht, hierschnellstens über die Ursachen aufzuklären, bevor sich der Eindruckder Integrationsunwilligkeit eines Großteils der Kursteilnehmerverfestigt."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell