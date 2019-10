NOZ: Nach Anschlag in Halle: Bildungsministerin mahnt Schutz jüdischen Lebens an

Osnabrück (ots) - Nach Anschlag in Halle: Bildungsministerin mahntSchutz jüdischen Lebens anKarliczek: Appell an Schulen, darüber "intensiv zu diskutieren" -"Extremistische Gruppen dringen in Jugendkultur ein"Osnabrück. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat anDeutschlands Schulen appelliert, nach dem antisemitischen Anschlagvon Halle "noch einmal intensiv zu diskutieren, auf welchemgeschichtlichen und geistigen Fundament unsere Gesellschaft steht".Karliczek sagte im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung":"Das jüdische Leben zu schützen leitet sich direkt daraus ab." DieMinisterin zeigte sich sehr besorgt, dass extremistische Gruppenversuchten, auch in die Jugendkultur einzudringen. Auch das müsse inden Schulen thematisiert werden. "Wir müssen erkennen, dass sich Hassund Hetze in unserem Land mittlerweile nahezu ungehindert im Netzverbreiten", erklärte die Politikerin. Zu klären sei, was genau derNährboden für eine solche Tat wie in Halle sei. Und es gehe darum,Toleranz und gegenseitigen Respekt als Basis des Zusammenlebensherauszuheben.+++________________________________________________________________Bildungsministerin wünscht sich mehr innerdeutscheSchulpartnerschaften zwischen Ost und WestKarliczek warnt vor Verfestigung der Ossi/Wessi-KlischeesOsnabrück. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat sichfür mehr innerdeutsche Schulpartnerschaften zwischen Ost und Westausgesprochen. "Ich bin sicher, dass unseren Lehrern und Schülerntolle Einheits-Projekte gelingen", sagte Karliczek im Interview mitder "Neuen Osnabrücker Zeitung". Angesichts einer von vielenbeklagten innerdeutschen "Entfremdung" warnte die Ministerin davor,dass sich "Klischees über Ossis und Wessis verfestigen und wir denZustand einfach laufen lassen". Wenn sich im 30. Jahr des MauerfallsTeile von Ost und West nicht verstünden, "darf uns das nichtkaltlassen". Karliczek plädierte dafür, "die Sache einfach malspielerisch anzugehen". Im Zuge von Schulpartnerschaften könntenProjekte entstehen, wie die jungen Leute die deutsche Einheit sehenund wie aus deren Blickwinkel der Zusammenhalt in Deutschlandverbessert werden könnte. "Das kann ja per Skype beginnen, aber sichin persönlichen Begegnungen fortsetzen", warb die Ministerin für mehrOffenheit. "Wir Deutschen müssen mehr miteinander reden. Nach demMauerfall wollten alle die schnelle Einheit. Die Frage, ob wir uns inden Jahren der Teilung nicht stärker auseinanderentwickelt haben, alswir glaubten, wurde in der Euphorie der ersten Einheitsjahre nichtgestellt", gab Karliczek zu bedenken.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell