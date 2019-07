NOZ: Anna von Boetticher: Schwimmen mit Eisbärin ein unfassbares Erlebnis

Osnabrück (ots) - Anna von Boetticher: Schwimmen mit Eisbärin einunfassbares ErlebnisApnoetaucherin berichtet von Reise in die kanadische Arktis -"Vibrationen des Echolots von Orcas sind wie Bässe in einer Disco"Osnabrück. Apnoetaucherin Anna von Boetticher (49) ist währendeiner Reise in die kanadische Arktis zu einem Eisbären ins Wassergestiegen, um mit ihm zu schwimmen. Sie habe Ende Juni in einemkleinen Zelt an der Eiskante gelebt und sei von einigen Inuit-Jägernbegleitet worden, berichtete die Weltrekord- und vielfache deutscheRekordhalterin im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wirsind dann mit einem kleinen Kanu rausgefahren, und ich bin mit einerEisbärin schwimmen gegangen."Als riskant habe sie dies nicht empfunden, sagte von Boetticherweiter: "Wir waren schon drei Stunden mit unserem Kanu in ihrer Nähe.Sie umkreiste uns und guckte uns an, man kann dann schon sehr gutlesen, wie dieser Bär so ist. Aber es war schon ein unfassbaresErlebnis. Es gibt wohl nicht viele Menschen, die mit einer Eisbärinzusammen schwimmen waren. Sie hat uns kurz angeguckt, ist dannabgedreht und gemütlich davongeschwommen."Auch mit Orcas machte von Boetticher schon Bekanntschaft imWasser: "Ich hatte mal bei eisigen Temperaturen in Norwegen eineBegegnung mit einem Orca. Ich hing da ganz still in etwa zehn MeterTiefe, als dieses große Orca-Männchen kam. Die Vibration seinesEcholots habe ich im Brustkorb wie Bässe in einer Disco gespürt." DerOrca habe sie zweimal umkreist und sei dann zu seiner Gruppezurückgeschwommen.Für spektakuläre Erlebnisse unter Wasser müsse man aber gar nichtweit reisen, betonte die 49-Jährige: "Ich habe auch in deutschen Seenwunderschöne Dinge gesehen, zum Beispiel in einem kleinen See in derNähe von Leipzig. Da gibt es in etwa fünf Meter Wassertiefe eineEbene, die mit ganz dicken Teppichen aus giftgrünen Wasserpflanzenbewachsen ist - da stehen die Karpfen wie Kühe auf der Weide undbewegen sich kaum weg, wenn man kommt. Das kann man auch mitSchnorchel und Taucherbrille von der Oberfläche aus beobachten."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell