NOZ: Ankerzentren: Niedersachsens Innenminister Pistorius weist Vorwürfe der Union zurück

Osnabrück (ots) - Ankerzentren: Niedersachsens InnenministerPistorius weist Vorwürfe der Union zurückSPD-Politiker fordert GesetzesänderungenOsnabrück. Im Streit um Ankerzentren hat NiedersachsensInnenminister Boris Pistorius (SPD) Vorwürfe der Unionzurückgewiesen, er halte sich nicht an die ausgehandelte Einigung imKoalitionsvertrag. Pistorius sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Samstag): "Im Koalitionsvertrag steht nur das Ziel, welches wir mitAnkerzentren verfolgen, also vor allem schnellere Verfahren." Erfügte hinzu: "Wie dies zu erreichen ist, muss der Bundesinnenministerjetzt sagen. Solange ich das nicht weiß, kann ich kaum zustimmen."Der Minister reagierte damit auf Kritik aus der Union. BayernsInnenminister Joachim Herrmann (CSU) fordert von der SPD, sich an denKoalitionsvertrag zu halten. Diesen habe schließlich Pistorius fürdie SPD mitverhandelt.Pistorius hält für die Ankerzentren Rechtsänderungen für nötig,"vielleicht sogar auf Ebene des Grundgesetzes, weil Aufgaben neuverteilt werden". Das alles in ein Pilotprojekt zu packen, wie vonBundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vorgeschlagen, mache wenigSinn, da damit ja wohl keine Änderungen verbunden wären.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell