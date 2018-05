NOZ: Amnesty Deutschland warnt Politiker davor, sich bei der Fußball-WM von Moskau instrumentalisieren zu lassen

Osnabrück (ots) - Amnesty Deutschland warnt Politiker vorInstrumentalisierung durch russische Regierung bei der Fußball-WMGeneralsekretär Beeko: Lage der Arbeitsmigranten auf WM-Baustellenin Katar kaum verbessert - "SchwerwiegendeMenschenrechtsverletzungen"Osnabrück. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty Internationalwarnt Politiker davor, sich bei der Fußball-WM in Russland von derRegierung in Moskau einspannen zu lassen. Der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Freitag) sagte der Generalsekretär von Amnesty Deutschland,Markus N. Beeko: "Vor dem Hintergrund der massiven Einschränkungender Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Russland, derUkraine-Annexion und der russischen Beteiligung an Verstößen gegendas humanitäre Völkerrecht in Syrien wird sich jeder Politiker genauüberlegen müssen, wann er oder sie wo dabei sein sollte, wenn manverhindern will, instrumentalisiert zu werden". Sportereignissewürden gerne von Regierungen genutzt, "um sich in ein vorteilhaftesLicht zu rücken und um auch nach Innen Größe, Stärke und weltweiteAnerkennung zu demonstrieren."Beeko äußerte sich im Vorfeld der diesjährigen Jahrestagung vonAmnesty Deutschland an diesem Wochenende in Papenburg. Seiner Ansichtnach ist die Lage in Katar, dem Austragungsort der Fußball-WM 2022,"trotz einiger positiver Schritte noch immer durch schwerwiegendeMenschenrechtsverletzungen gekennzeichnet. Auch die Lage derArbeitsmigranten, von denen viele auf WM-Baustellen arbeiten, hatsich nur geringfügig verbessert", sagte Beeko der "NOZ". Zwar sei einAusschuss zur Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten eingesetztworden, bei dem Arbeitnehmer Beschwerden einreichen könnten. "Aberdie Behörden gehen Misshandlungen weiter nicht ausreichend nach. EineBestrafung der Verantwortlichen bleibt häufig aus", betonte Beeko:"Die katarische Regierung, das dortige Organisationskomittee und dieFIFA bleiben in der Verantwortung, die eingeforderten Schutzmaßnahmenrasch umzusetzen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell