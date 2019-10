NOZ: Althusmann stellt Wilhelmshaven 157 Millionen Euro für Kohleausstieg in Aussicht

Osnabrück (ots) - Althusmann stellt Wilhelmshaven 157 Millionen Euro fürKohleausstieg in AussichtStrukturhilfe aus Töpfen das Bundes - Niedersachsens Wirtschaftsminister kündigtTask Force für die Stadt anOsnabrück. Wilhelmshaven soll mit massiver Hilfe des Bundes für denKohleausstieg entschädigt werden. Niedersachsens Wirtschaftsminister BerndAlthusmann (CDU) stellte der Stadt im Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (NOZ) Strukturhilfen in Höhe von 157 Millionen Euro in Aussicht. DieseSumme errechne sich aus dem Verteilungsschlüssel der Hilfen in Höhe voninsgesamt einer Milliarde Euro für strukturschwache Standorte vonSteinkohlekraftwerken. Die Stadt am Jadebusen hat zwei entsprechende Kraftwerke."Unser beharrliches Engagement auf Bundesebene hat sich gelohnt", sagteAlthusmann der Zeitung. Er sei sehr zufrieden, dass die Bundesregierung auchstrukturschwache Regionen mit großen Kohlekraftwerken beim vorzeitigen Ausstiegunterstützen werde. "Das bedeutet, dass auch Wilhelmshaven beim Strukturwandelnicht alleingelassen wird. Wir werden gemeinsam mit der Stadt eine Strategieentwickeln, um die strukturellen Folgen des vorzeitigen Ausstiegs aus derSteinkohleverstromung zu bewältigen", sagte der Minister dem Blatt.Der CDU-Politiker kündigte die kurzfristige Einsetzung einer "Task ForceWilhelmshaven" an, um gemeinsam mit den Akteuren vor Ort das weitere Vorgehen zuplanen und abzustimmen. "Es wird darum gehen, kurzfristig innovative Projektemit Zukunftsperspektive auf den Weg zu bringen", sagte der Minister.Wilhelmshaven brauche ebenso wie das ehemalige Braunkohlerevier HelmstedtHilfen. Helmstedt soll knapp 90 Millionen Euro erhalten. Deutschland will bis2038 komplett aus der Kohle aussteigen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell