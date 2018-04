NOZ: Althusmann: Feinkosthersteller Homann bleibt in Dissen

Osnabrück (ots) - Althusmann: Feinkosthersteller Homann bleibt inDissenUmzug nach Sachsen laut Niedersachsens Wirtschaftsminister vomTischOsnabrück. Das Homann-Werk in Dissen (Landkreis Osnabrück) wirdnicht geschlossen. Davon ist Niedersachsens Wirtschaftsminister BerndAlthusmann (CDU) nach Gesprächen mit der Geschäftsführung desFeinkostherstellers überzeugt: "Der Produktionsstandort Dissenscheint gerettet", sagte der CDU-Politiker der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Samstag). Die Unternehmensgruppe Theo Müller, zu der Homanngehört, hatte vor einem Jahr einen Umzug ins sächsische Leppersdorfangekündigt.Nach zahlreichen intensiven Gesprächen mit der Geschäftsführungund einem Briefwechsel mit dem Chef der Homann-Muttergruppe Müller,Theo Müller, habe er "den ernsthaften Eindruck", dass Müller an demProduktionsstandort Dissen festhalten werden, sagte Althusmann."Voraussichtlich noch im Laufe des Monats" erwarte er die offizielleEntscheidung des Unternehmens, sagte der Minister.Im vergangenen Juni hatte Müller die Verlagerung des Homann-Werkesins sächsische Leppersdorf angekündigt, betroffen wären etwa 1200Mitarbeiter. Daraus werde nun wohl nichts, sagte Althusmann. "DasProjekt Sachsen ist aus dem Spiel, Niedersachsen ist wieder imSpiel", sagte Althusmann. Nach Informationen unserer Redaktion warenunter anderem die von Sachsen in Aussicht gestelltenMillionensubventionen zuletzt infrage gestellt worden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell