NOZ: Alter unbegleiteter minderjähriger Ausländer wird in Niedersachsen nur selten überprüft

Osnabrück (ots) - Alter unbegleiteter minderjähriger Ausländerwird in Niedersachsen nur selten überprüftCDU fordert mehr Altersuntersuchungen bei jungen Flüchtlingen -Sozialministerium weist Vorstoß zurückOsnabrück. Unbegleitete Flüchtlinge, die sich selbst alsminderjährig bezeichnen, werden in Niedersachsen nur selten auf ihrechtes Alter kontrolliert. Das berichtet die "Neue OsnabrückerZeitung" (Freitag) unter Berufung auf eine Antwort desniedersächsischen Sozialministeriums auf eine Anfrage der CDU. Nachden Angaben des Ministeriums wurden zwischen November 2015 und MitteJanuar 2017 im Land mindestens 4927 unbegleitete minderjährigeAusländer (umA) in Obhut genommen. Bei 3213 beruhte dieAltersfeststellung auf Selbstauskunft des Betroffenen. In 683 Fällenhatten die Behörden Zweifel an den Altersangaben der Betroffenen,doch lediglich in 157 Fällen kam es zu ärztlichen Untersuchungen.Damit wurden weniger als 5 Prozent der Selbsteinschätzerkontrolliert. Dabei stellte sich in 90 Fällen heraus, dass dieBetroffenen nicht mehr minderjährig waren.Das Alter spielt für den Umgang mit allein reisenden Flüchtlingeneine Rolle, da ein als umA eingestufter Flüchtling besonderen Schutzgenießt und im Rahmen der Jugendhilfe anders betreut wird.CDU-Fraktionschef Björn Thümler forderte mehr Kontrollen ein. Dieärztliche Altersüberprüfung müsse bei Zweifelsfällen "nicht dieAusnahme, sondern die Regel" sein, sagte Thümler der "NOZ". "Geradeunter ausländischen jungen Männern hat sich offenbar herumgesprochen,dass eine Unterbringung als umA angenehmer ist, als imAsylbewerberheim wohnen zu müssen", sagte er. Den Angaben zufolgesind 94,2 Prozent der umA im Land männlich. "Die Landesregierung darfnicht länger zusehen, wie sich ein Geschäftsmodell etabliert, bei demEltern ihre Kinder mit Schleppern nach Deutschland schicken, um siehier gut versorgt zu wissen und womöglich anschließend vomFamiliennachzug zu profitieren", sagte Thümler. Er warnte auch voreiner Kostenexplosion bei der Jugendhilfe.Das Land wies den Vorstoß zurück: Aus fachlicher Sicht lehne maneine regelhafte ärztliche Untersuchung zur Alterseinschätzung ab,sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums. Meist sei sie unnötig,ein Eingriff in die Selbstbestimmung oder körperliche Unversehrtheit.Zudem würden meist nur Näherungswerte erhoben.