NOZ: Agrarsubventionen: Ein Prozent der Betriebe bekommt 20 Prozent der Gelder aus Brüssel

Osnabrück (ots) - Agrarsubventionen: Ein Prozent der Betriebebekommt 20 Prozent der Gelder aus BrüsselBundesregierung will Abschmelzen der Zahlungen prüfen - Grüne:Jetzige Form "extrem ungerecht"Osnabrück. Ein Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe inDeutschland erhält mehr als 20 Prozent der milliardenschwerenAgrarsubventionen, die die Europäische Union jedes Jahr überweist.Das zeigt die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage derGrünen. Demnach bekamen für das Antragsjahr 2016 insgesamt 3300Betriebe zusammengenommen rund 991 Millionen Euro an sogenanntenDirektzahlungen überwiesen. Insgesamt gingen 4,538 Milliarden Euronach Deutschland. Die Zuschüsse richten sich vor allem nach derFläche, die ein Landwirt bewirtschaftet: Je mehr Hektar er hat, destomehr Direktzahlungen erhält er.Das Bundesagrarministerium schreibt, dass die Bundesregierung"angesichts der Kostenvorteile größerer Betriebe" über Änderungennachdenkt. Demnach sollte im Rahmen der nationalen Umsetzung "eineDegression geprüft werden", also das Abschmelzen der Direktzahlungenab einer gewissen Summe. Voraussetzung dafür sei aber, dass dieEU-Kommission derartige Instrumente für die kommende Förderperiodenach 2020 ermögliche. Allerdings glaubt man in Berlin, dass sich dieendgültigen Vorgaben aus Brüssel wohl noch verzögern werden. DasMinisterium schreibt: "Die Bundesregierung geht davon aus, dass dieEuropäische Kommission rechtzeitig einen Vorschlag für eineÜbergangsverordnung vorlegen wird."Grünen-Agrarexperte Friedrich Ostendorff nannte die bisherigeAusgestaltung "extrem ungerecht", weil wenige Betriebe große Teileder Subventionen erhielten. Die Bundesregierung müsse hiereinschreiten, so Ostendorff. "Anstatt hocheffiziente Großbetriebe zusubventionieren, sollte das Geld in den Kampf gegen den Verlustbäuerlicher Betriebe investiert werden."