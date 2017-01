NOZ: Afrika-Historiker: Klage von Herero kann zu weiteren Reparationsforderungen führen

Osnabrück (ots) - Afrika-Historiker: Klage von Herero kann zuweiteren Reparationsforderungen führenHamburger Forscher Zimmerer rechnet mit Klagen gegen Deutschlandwegen anderer KolonialverbrechenOsnabrück. Die Schadenersatzklage von Vertretern der Herero- undNama-Völker wegen des Genozids durch deutsche Kolonialtruppen vormehr als 100 Jahren kann nach Ansicht des Hamburger HistorikersJürgen Zimmerer weitreichende Folgen haben. Im Gespräch mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) sagte Zimmerer: "Wenn esgelingt, Deutschland zu direkten Verhandlungen mit Vertreterneinzelner Bevölkerungsgruppen und zu Reparationen zu zwingen, könnenviele weitere Fälle aus der Kolonialzeit akut werden."Der Professor für die Geschichte Afrikas an der UniversitätHamburg sagte, ein Erfolg der Klage in New York könnte zuReparationsforderungen gegen Deutschland auch wegen Massakern währenddes Maji-Maji-Aufstands im heutigen Tansania führen, ebenso wegenMassakern und Strafaktionen in Togo, in Kamerun und in der Südsee.Auch Opfer unter der Zivilbevölkerung im Zuge des Ersten Weltkriegsin Afrika könnten Anlass von Klagen und Verhandlungen werden, sagteder Direktor der Forschungsstelle "Hamburgs (post)koloniales Erbe undBerater des Deutschen Historischen Museums in Berlin.Seiner Einschätzung nach stärkt die UN-Erklärung über die Rechteindigener Völker von 2007 die Klage der Herero- und Nama-Vertreter.Indirekt, so Zimmer, unterstütze auch die Resolution des Bundestagesvon 2015 zum Völkermord an den Armeniern die Position der Kläger. DieBundesregierung verhandelt bisher ausschließlich mit der namibischenRegierung über mögliche Wiedergutmachungen wegen des Genozidsdeutscher Truppen an den Herero und Nama zwischen 1904 und 1907 imdamaligen Deutsch-Südwestafrika.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell