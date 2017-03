NOZ: AfD-Vize: Türkische Wahlkampfauftritte sind Gefahr für den inneren Frieden

Osnabrück (ots) - AfD-Vize: Türkische Wahlkampfauftritte sindGefahr für den inneren FriedenBeatrix von Storch: Erdogan nützt die Schwäche der BundesregierungausOsnabrück. Die stellvertretende AfD-Vorsitzende Beatrix von Storchsieht in den Wahlkampfauftritten türkischer Politiker eine Gefahr fürden inneren Frieden. In einem Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Dienstag) sagte von Storch: "Deutschland ist ein souveränesLand und kein Resonanzboden für ausländische politische Propaganda."Sie forderte von der Bundesregierung ein sofortiges Verbot vonWahlkampfauftritten türkischer Politiker. Von Storch sagte: "Dertürkische Präsident Erdogan nützt ganz einfach die Schwäche derBundesregierung von Frau Merkel aus, die natürlich gut zu erklärenist: Sie hat sich auf Gedeih und Verderb dem Despoten vom Bosporusausgeliefert." Der Flüchtlingspakt von EU und Türkei, den Kanzlerinmaßgeblich vorangetrieben hatte, müsse gekündigt werden.Die Europaabgeordnete forderte das Ende derEU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sowie einen kompletten Stoppder insgesamt vier Milliarden Euro europäischen Heranführungshilfefür die Türkei. Sie sagte: "Die Türkei gehört nicht in die EU."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell