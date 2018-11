NOZ: AfD-Spendenskandal: Unions-Innenpolitiker will Regeln für Parteispenden überarbeiten

Osnabrück (ots) - AfD-Spendenskandal: Unions-Innenpolitiker willRegeln für Parteispenden überarbeitenMiddelberg: Förderung einer Partei durch anonyme Gönner mussoffengelegt werdenOsnabrück. Nach der AfD-Parteispendenaffäre hat derinnenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, eineVerschärfung der Regeln für Parteispenden gefordert. In einemGespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte der CDU-Politiker,es müsse strengere Vorgaben für die finanzielle Förderung einerPartei über Umwege geben. Auch schärfere Kontrollen durch dieBundestagsverwaltung seien notwendig. "Die jüngsten Meldungen überzweifelhafte Spenden aus der Schweiz an die AfD zeigen erneut, dasswir uns die Regelungen zur Parteienfinanzierung und deren Einhaltungnoch einmal genau anschauen müssen", sagte Middelberg. Die Geldflüssein Richtung AfD dürften nicht verschleiert werden.So müssten die Parteien dazu verpflichtet werden, auch die Spendenvon sogenannten Unterstützervereinen, also anonymen Gönnern,offenzulegen. Eine Lücke im Parteienrecht erlaubt es Helfern vonParteien bisher, ihre Zahlungen an einen Unterstützerverein zuleisten, ohne dass ihre Namen bekannt werden. Auf diese Weise istkein Euro rechenschaftspflichtig. Die AfD soll diese Lücke genutzthaben. So gab es vor der Bundestagswahl anonyme Helfer, die aufGroßplakaten und in Gratiszeitungen zur Wahl der AfD aufriefen, ohnedass klar wurde, wer hinter dieser Aktion steckte.Middelberg sagte: "Die Transparenz als ein grundlegendes Prinzipunseres Parteirechts gilt für alle Parteien - gerade auch fürdiejenigen, die sich Recht und Ordnung auf ihre Fahnen geschriebenhaben." Deshalb sollte auch "die mittelbare Förderung einer Parteioffengelegt werden." Das gelte vor allem dann, wenn es um größereSummen gehe.Der CDU-Politiker verwies auf ein Gutachten der WissenschaftlichenDienste des Bundestages, die schon vor Monaten diese Sicht bestätigthatten. Darin heißt es, die Rechte anonymer Helfer müssten zwargewahrt werden, dennoch seien schärfere Transparenzregeln "durchausdenkbar".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell