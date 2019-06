NOZ: Ärztepräsident wirft CDU Blockade von Tabakwerbeverbot vor

Osnabrück (ots) - Ärztepräsident wirft CDU Blockade vonTabakwerbeverbot vorReinhardt: Sträuben gegen überfälligen Schritt nichtnachvollziehbar - "Damit muss jetzt wirklich mal Schluss sein"Osnabrück. Nach dem Scheitern eines Grünen-Antrags für ein Verbotvon Tabakwerbung hat der neue Ärztepräsident Klaus Reinhardt der CDUBlockadepolitik vorgeworfen. "Wir fordern seit Jahren ein umfassendesTabakwerbeverbot. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass sichTeile der CDU-Fraktion noch immer gegen diesen überfälligen Schrittsträuben", sagte Reinhardt der "Neuen Osnabrücker Zeitung"."Großflächige Werbung für Zigaretten verleitet auch und gerade jungeMenschen zum Rauchen. Damit muss jetzt wirklich mal Schluss sein."Ein Antrag der Grünen-Fraktion auf ein Verbot fürTabakwerbeplakate war am Donnerstag im Bundestag gescheitert. Nur dieFDP hatte sich den Grünen angeschlossen. Deutschland ist das letzteLand in der EU, das großflächige Werbung für Zigaretten zulässt.Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Mittwoch erklärt, sie hoffeauf eine einheitliche Position ihrer Fraktion bis Ende des Jahres.Dazu sagte Ärztepräsident Reinhardt: "Ich bin der Bundeskanzlerindankbar, dass sie sich klar und deutlich für ein Tabakwerbeverbotausgesprochen hat."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell