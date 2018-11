NOZ: Ärztekammer-Vize fordert: Krankenkassen müssen Bluttests für Schwangere zahlen

Osnabrück (ots) - Ärztekammer-Vize fordert: Krankenkassen müssenBluttests für Schwangere zahlenMartina Wenker: "Sicherheit sollte nicht am Einkommen hängen"Osnabrück. Die Vizepräsidentin der Bundesärztekammer fordert, dassBluttests für Schwangere künftig von den Krankenkassen übernommenwerden. "Diese Sicherheit sollte nicht am Einkommen der Elternhängen", sagte Dr. Martina Wenker im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung". "Außerdem ist es unfair, wenn Frauen, die sichdas nicht leisten können, am Ende eine wesentlich gefährlichereFruchtwasseruntersuchung machen müssen, bei der das Risiko einerFehlgeburt besteht."Allerdings müsse man die Frage stellen, was noch alles untersuchtwerden sollte. Dazu brauche es eine gesellschaftliche Debatte. Wennman nur noch genetisch perfekte Menschen haben wolle, gehe dieVielfalt in der Gesellschaft verloren, warnte Wenker. Der Gesetzgebermüsse für künftige Tests Grenzen abstecken.Mehr als 100 Bundestagsabgeordnete aller Parteien außer der AfDhatten eine Debatte zu den vorgeburtlichen Tests gefordert. DerGemeinsame Bundesausschuss des Gesundheitswesens prüft derzeit,inwieweit Kassen künftig Bluttests auf Trisomie 21 übernehmen sollen.+++Vizepräsidentin der Bundesärztekammer will Werbeverbot fürAbtreibungen beibehaltenMartina Wenker: Man sollte Bekanntheit der BeratungsangeboteverbessernOsnabrück. Das umstrittene Werbeverbot für Abtreibungen solltebeibehalten werden, sagte Dr. Martina Wenker, Vizepräsidentin derBundesärztekammer und Vorsitzende der niedersächsischen Ärztekammer,im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wir haben hier vorvielen Jahren einen gesellschaftlichen Kompromiss gefunden, der zweiSchutzgüter berücksichtigt", sagte Wenker und bezog sich dabei aufdie Interessen einer ungewollt Schwangeren und das Schutzgut desungeborenen Kindes. "Der Kompromiss, mit dem wir diese beiden Seitenin Einklang bringen, ist die Beratungslösung. Und die halte ich fürsehr tragfähig."Schon heute könne man auf der Internetseite der Bundeszentrale fürgesundheitliche Aufklärung seine Postleitzahl eingeben undBeratungsstellen in der Umgebung finden. Wenker fügte hinzu: "Ichglaube, dass man die Bekanntheit dieser Beratungsangebote verbessernsollte."Wenker pochte darauf, dass die Beratungsgespräche ergebnisoffensein müssten und nicht in eine Richtung drängen dürften. "Wenn dasnicht funktioniert, müssen wir das anpacken. Außerdem kann es nichtsein, dass Frauen lange warten oder weit fahren müssen." Es seiwichtig, vor einem Schwangerschaftsabbruch noch einmal einen Momentinne zu halten und zu sehen, dass es um ein weiteres Menschenlebengehe.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell