NOZ: Ägypten: Grüne fordern Widerruf von Hermes-Bürgschaften für Rüstungsexportgeschäfte

Osnabrück (ots) - Ägypten: Grüne fordern Widerruf vonHermes-Bürgschaften für RüstungsexportgeschäfteAußenpolitischer Sprecher Nouripour: "Regierung von al-Sisi keinzuverlässiger Partner"Osnabrück. Angesichts der erweiterten Machtbefugnisse für ÄgyptensStaatspräsident Abdel Fattah al-Sisi fordert der außenpolitischeSprecher der Grünen die Bundesregierung dazu auf, die Absicherung vonGeschäften mit Ägypten zu überdenken. "Wir müssen vor allem dieHermesbürgschaften für Rüstungsexporte widerrufen", sagte OmidNouripour der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Nouripour bezeichnete dasägyptische Militär als "Träger der Entwicklung hin zu Autoritarismusund Repression".Weiter sagte Nouripour der "NOZ": "Die Verfassungsänderungen habengezeigt, dass die Regierung al-Sisi ihre Versprechen an die eigenenBürgerinnen und Bürger und die internationale Gemeinschaft, nämlichDemokratisierung und Stabilität, nicht einhält." Aus diesem Grundeappelliert Nouripour an Deutschland und die EU, "die Zusammenarbeitvor allem in den Bereichen Sicherheit und Migration überdenken, denndie Regierung al-Sisi ist kein zuverlässiger Partner".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell