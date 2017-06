NOZ: Abwehr von Cyber-Angriffen: Pistorius fordert Katastrophenschutz-Übung

Osnabrück (ots) - Abwehr von Cyber-Angriffen: Pistorius fordertKatastrophenschutz-ÜbungNiedersachsens Innenminister: Wir sollten nicht warten, bis etwasSchlimmeres passiert"Osnabrück. Zur Abwehr von Cyber-Angriffen hat NiedersachsensInnenminister Boris Pistorius gemeinsame Katastrophenschutz-Übungenvon Bund und Ländern gefordert. Vor Beginn der Innenministerkonferenz(IMK) sagte Pistorius in einem Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Montag): "Hackerangriffe auf lebenswichtige Systeme derGesellschaft sind keine Fiktion mehr, sondern längst Realität." DerSPD-Politiker fügte hinzu: "Es ist daher notwendig, dass sich unserLand auf solche Vorfälle viel intensiver als bisher vorbereitet."Niedersachsen setze sich dafür ein, entsprechende Szenarien in denkommenden Jahren länderübergreifend und gemeinsam mit dem Bund zuüben. Der Minister schlug eine strategische Krisenmanagement-Übungvor. Da solche Übungen sehr komplex seien, müssten sie sorgfältigvorbereitet werden und schrittweise erfolgen. "Wir sollten nichtwarten, bis etwas Schlimmeres passiert, sondern jetzt damitbeginnen", warnte Pistorius.Hacker-Angriffe auf internationale Konzerne, Wahlen undöffentliche Einrichtungen zeigten, dass die Sicherheit inzwischenimmer häufiger aus dem Cyberraum bedroht werde. Pistorius sagte: "DieAuswirkungen können verheerend sein - zum Beispiel wenn unsereEnergieversorgung, Krankenhäuser oder andere sogenannte kritischeInfrastrukturen betroffen wären." Der Innenminister verwies auf denErpressungstrojaner "WannaCry", der im Mai weltweit Unternehmen, aberauch Privatnetzwerke lahmgelegt hatte, um Geld zu erpressen. Bei derInnenministerkonferenz, die an diesem Montag beginnt, stehenMaßnahmen zur Terrorismusbekämpfung im Mittelpunkt der Beratungen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell