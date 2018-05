NOZ: Abbau des Rechtsstaats in der EU: Richterbund fordert europäische Stresstests, Checklisten und harte Strafen

Osnabrück (ots) - Abbau des Rechtsstaats in der EU: Richterbundfordert europäische Stresstests, Checklisten und harte StrafenVerbandsvorsitzender Jens Gnisa: Die EU kann es sich nichtleisten, nach der Banken- und Finanzkrise nun in eineRechtsstaatskrise hinein zu laufenOsnabrück. Im Kampf gegen den Abbau des Rechtsstaates sollte dieEU-Kommission nach Ansicht des Deutschen Richterbundes mehr Handhabegegen Länder wie Ungarn und Polen erhalten. Notwendig seienvorbeugende Stresstests, Checklisten und niedrigere Hürden für harteStrafen. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Mittwoch) sagte der Vorsitzende des Richterbundes, Jens Gnisa:"Schwammige Worte im EU-Vertrag reichen nicht." Er fügte hinzu: " Wirbrauchen klare Mechanismen wie eine Checkliste und Strafen mit Entzugvon Geld, um diese Regeln durchsetzen zu können. Die EU-Kommissionmuss eine konkretere Handhabe bekommen."Ungarn, Polen und Rumänien legen seit Jahren mitGesetzesänderungen die Justiz lahm und bringen Richter unter ihreKontrolle. Die EU-Kommission hat derzeit recht wenig Möglichkeiten,dagegen vorzugehen. Der Richterbund fordert daher eine Checkliste,die Artikel 2 des EU-Vertrages ergänzen sollte, der dieRechtsstaatlichkeit als eines der Grundprinzipien der EU festlegt.Kriterien sollten etwa sein, ob sich die Justiz selbst verwaltet, obsie über die Einstellung von Richtern unabhängig entscheiden kann, obder Bürger Zugang zum Justizsystem hat und ob die Richter wirklichpersonell und sachlich unabhängig sind. "Verstößt ein Staat gegen dieListe, sollte dies Sanktionen auslösen", sagte Gnisa. Die EU solltebis zum Widerruf aller rechtswidrigen Gesetze solchen Staaten denGeldhahn aus Brüssel zudrehen. Der Richterbund schlägt zudem vor,dass die EU-Kommission vorbeugend Länder regelmäßig zum ThemaRechtsstaatlichkeit überprüft. Der Verbandsvorsitzende sagte: "Wirbrauchen einen Stresstest - genauso wie bei den Banken und imFinanzsektor." Ein solcher Check wäre ein Frühwarnsystem und könnteverhindern, dass eine Regierung wie etwa in Polen einfach die Justizumbaue. "Fällt ein Staat durch, muss er zu Reformen verpflichtetwerden", sagte Gnisa und warnte: "Die EU kann es sich nicht leisten,nach der Banken- und Finanzkrise nun in eine Rechtsstaatskrise hineinzu laufen."An diesem Donnerstag und Freitag (24.-25. Mai) kommen 44 Verbändeder Europäischen Richtervereinigung in Berlin zu einem Justizgipfelzusammen. Dabei werden die Teilnehmer auch über solche Checklistenund Stresstests gegen den Abbau des Rechtsstaates in Europa beraten._____________________________________________________________________Richterbund: Fall Puigdemont beweist das gute Funktionieren desEuropäischen HaftbefehlsVorsitzender Jens Gnisa: Die Richter haben unabhängig entschiedenOsnabrück. Das juristische Tauziehen um den katalanischenSeparatistenführer Carles Puigdemont ist nach Ansicht des DeutschenRichterbundes ein positiver Beleg dafür, dass die Politik keinenEinfluss auf die Entscheidungen der Justiz nehmen kann. In einemInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) sagte derVorsitzende des Richterbundes, Jens Gnisa: "Der Fall zeigt doch, dassdas System gut funktioniert." Nicht jeder europäische Haftbefehlwerde auch umgesetzt, sondern die Richter prüften ihn vorher. "Undwenn er gegen rechtsstaatliche Standards verstößt, wird er nichtausgeführt", betonte Gnisa. Der Eindruck sei falsch, dass derHaftbefehl von EU-Regierungen politisch genutzt werde, um etwaunliebsame Oppositionelle oder Separatisten zu verfolgen. Der Juristund Verbandschef sagte: "Zwar hat die politische Debatte diejuristische Prüfung überlagert, aber die Richter haben unabhängigentschieden und Puigdemont wurde nicht einfach so ausgeliefert."Dass die Amtshilfe in der EU manchmal nicht funktioniere, weil dieGerichte Informationen nicht weitergäben, sei ein Problem derUmsetzung und der Zusammenarbeit. "Das kennt man ja auch von anderenFällen innerhalb der EU. Ich habe aber den Eindruck, dass das vonJahr zu Jahr besser wird", sagte Gnisa.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell