NOZ: AKW Brokdorf: Stromproduktion für mehr als 1000 Stunden gedrosselt

Osnabrück (ots) - AKW Brokdorf: Stromproduktion für mehr als 1000Stunden gedrosseltGrüne kritisieren Leistungsreduktion - Kotting-Uhl: "GefährlicherUnsinn"Osnabrück. Das Atomkraftwerk Brokdorf musste 2016 und Anfang 2017auf Anweisung der Netzbetreiber im Durchschnitt alle drei Tage seineStromproduktion drosseln und anschließend wieder erhöhen. Das gehtaus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage derGrünen-Bundestagsfraktion hervor, berichtet die "Neue OsnabrückerZeitung" (Mittwoch). Die Produktion von Atomstrom wird dannheruntergefahren, wenn besonders viel Ökostrom vorhanden ist, weilder Wind stark weht oder die Sonne scheint. Im Meiler Brokdorf wardas Herauf- und Herunterfahren allerdings eine der Ursachen dafür,dass Brennstäbe ungewöhnlich schnell oxidierten. Die atompolitischeSprecherin der Grünen im Bundestag, Sylvia Kotting-Uhl, sprach indiesem Zusammenhang von einem "gefährlichen Unsinn, der endlichbeendet werden muss".Laut Bundeswirtschaftsministerium gab es in Brokdorf allein 2016insgesamt 126 Maßnahmen zur Leistungsreduktion, deren Gesamtdauersich auf 950 Stunden belief, also rechnerisch etwa 40 Tage. Im Januarund Februar 2017 waren weitere 19 Eingriffe nötig mit einer Dauer von191 Stunden. Kraftwerksbetreiber Preußen Elektra verwies darauf, dassBrokdorf nicht nur gedrosselt werde, sondern auch einspringe, wennnicht genügend Ökostrom vorhanden sei. Ähnlich flexibel seienansonsten nur Kohlekraftwerke. Deren Betrieb würde aber zu höherenCO2-Emissionen führen. "Immerhin erspart das Kernkraftwerk Brokdorfpro Jahr elf Millionen Tonnen CO2", so eine Sprecherin.Brokdorf soll Ende 2021 im Zuge des Atomausstiegs vom Netzgenommen werden. 2022 folgen mit Neckarwestheim II inBaden-Württemberg, Isar II in Bayern und dem Kernkraftwerk Emsland inNiedersachsen die letzten verbliebenen Meiler in Deutschland. DieZukunft der Atomkraft in Deutschland ist am Mittwoch auch Thema imUmweltausschuss des Bundestages. Kotting-Uhl sprach sich in diesemZusammenhang für die Einführung einer verfassungskonformenBrennelementesteuer aus. Eine erste Variante hatte dasVerfassungsgericht gekippt.