NOZ: ADAC befürwortet Verwendung von Dashcam-Aufnahmen vor Gericht

Osnabrück (ots) - ADAC befürwortet Verwendung vonDashcam-Aufnahmen vor GerichtLeiter der Juristischen Zentrale: Aufklärungsinteresse kann denDatenschutz überwiegenOsnabrück. In der Diskussion um die Nutzung von sogenanntenDashcams in Autos fordert der ADAC, dass Aufnahmen von Unfällen imStraßenverkehr bei Gerichtsverfahren verwendet werden dürfen. "Wernur situativ aufnimmt, weil er eine Gefahr erkennt oder weil seineKamera nur einen kleinen Speicher hat, sollte diese Aufnahmen auch ineinem späteren Verfahren einbringen dürfen", sagte der Leiter derJuristischen Zentrale des ADAC, Markus Schäpe, der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Mittwoch). Die Rechtsprechung der Instanzgerichteunterscheide zwischen dem "situativen" Filmen und der "dauerhaften"Aufnahme. "Eine scharfe Trennlinie gibt es dabei nicht", gab Schäpejedoch zu bedenken und wies auch auf die schwierige Praktikabilitätim Alltag hin.Die Aufzeichnungen einer Dashcam, also einer auf demArmaturenbrett oder Windschutzscheibe eines Fahrzeugs befestigtenVideokamera, könnten die Klärung eines Unfallhergangs erleichtern,argumentierte Schäpe. Wenn zur Aufklärung eines Unfalls nur wenigFilmmaterial gespeichert werde, wiege dabei das Aufklärungsinteressestärker als der Datenschutz der unbeteiligten Verkehrsteilnehmer.Schäpe forderte aber auch, dass Filme, die über einen Unfallhinausgehen, verboten bleiben sollten. "Wer stundenlang Aufnahmen vonanderen macht, um deren Tempoverstöße zur Anzeige zu bringen,verstößt klar gegen die gesetzlichen Vorgaben des Datenschutzes",sagte der Rechtsexperte des ADAC.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell