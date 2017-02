NOZ: 560.000 Putenküken in Niedersachsen getötet - Verstoß gegen Tierschutzgesetz?

Osnabrück (ots) - 560.000 Putenküken in Niedersachsen getötet -Verstoß gegen Tierschutzgesetz?Ministerium ordnet Überprüfung an - Exportbeschränkungen wegenVogelgrippeOsnabrück. Brütereien in Niedersachsen haben vor dem Hintergrundder Vogelgrippe-Epidemie fast 560.000 gesunde Putenküken getötet. Wiedie "Neue Osnabrücker Zeitung" (Freitag) berichtet, könnte denUnternehmen deswegen nun Ärger drohen. Das Landwirtschaftsministeriumin Hannover hat die Landkreise Cloppenburg und Oldenburg angewiesenzu überprüfen, ob das Töten der Tiere gegen das Tierschutzgesetzverstoßen hat. Falls ja sollten die AufsichtsbehördenOrdnungswidrigkeitsverfahren einleiten oder einen Staatsanwalt wegenstrafrechtlicher Konsequenzen einschalten. Ein Sprecher desMinisteriums bestätigte entsprechende Informationen des Blattes.Eine Abfrage des Ministeriums bei den Kreisbehörden hat demnachergeben, dass die Brütereien seit Beginn der Geflügelpest-EpidemieEnde vergangenen Jahres exakt 557.771 Putenküken getötet haben.Exportbeschränkungen nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in der Näheder Unternehmen hatten die Auslieferung der Tiere ins Auslanderschwert. "Es gibt schlicht keine Möglichkeit, die Tiere sokurzfristig in derart hoher Zahl in anderen Ställen in Deutschlandaufzuziehen", begründete die Sprecherin eines betroffenen BetriebesMitte Januar auf Nachfrage der "NOZ" das Vorgehen.Das Tierschutzgesetz erlaubt das Töten von Wirbeltieren nur dann,wenn ein sogenannter vernünftiger Grund vorliegt. NiedersachsensLandwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) habe Zweifel daran,dass dies der Fall gewesen sei, begründete ein Ministeriumssprecherdie Anweisung aus Hannover. Wie die "NOZ" weiter schreibt, sei derExport der Küken mittlerweile wieder möglich, es fänden keineweiteren Tötungen statt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell