NOZ: 20 Jahre Amazon in Deutschland: Verdi sieht Kulturkampf um Gestaltung der künftigen Arbeitswelt

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Osnabrück (ots) - Verdi: Kulturkampf um Gestaltung der künftigenArbeitsweltAmazon ist laut IFH Köln heute Infrastrukturgeber für den KonsumOsnabrück. An diesem Montag vor 20 Jahren ist Amazon mit seinemOnlineshop in Deutschland gestartet. "Heute ist Amazon nicht nurHandelsgeneralist, sondern Infrastrukturgeber für den Konsum", sagteEva Stüber, Mitglied der Geschäftsleitung am Institut fürHandelsforschung (IFH) Köln, im Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung". Der Onlinegigant baue sein Ökosystem weiter aus. "Ein Endedes Expansionsgedankens ist nicht in Sicht." Das ändere auch dieRahmenbedingungen für Händler und Hersteller. "Mit seinemKundenbindungsprogramm hat Amazon beispielsweise gezeigt, dass mankeine Angst vor Selbstkanibalisierung haben darf, sondern Wachstum imFokus behalten sollte", so Stüber weiter.Für die Gewerkschaft Verdi ist Amazon "auf dem Weg zu einemglobalen Monopol". Die Auseinandersetzung mit dem Unternehmen gehtaber über den Arbeitskampf für die Mitarbeiter hinaus, sagte GünterIsemeyer, Verdi-Sprecher im NOZ-Gespräch. "Wir erleben bei Amazoneinen Kulturkampf um die Frage, wie eigentlich die künftigeArbeitswelt gestaltet werden soll. Insofern handelt es sich um einegrundsätzliche Auseinandersetzung, die in ihrer Bedeutung weit überAmazon hinausreicht und nicht unterschätzt werden darf."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell