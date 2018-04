NOZ: 12.395 Anfragen zu Psychotherapieplätzen in Niedersachsen - Kassenärztliche Vereinigung hält Servicestelle für überflüssig

Osnabrück (ots) - Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen:Terminservicestelle überflüssig"Vermittlung löst Problem nicht" - 12.395 Anfragen im ersten Jahr- Grüne: "Bedarfsplanung muss grundlegend reformiert werden"Osnabrück. Im ersten Jahr nach ihrer Einrichtung sind bei derTerminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen(KVN) 12.395 Anfragen zu Psychotherapieplätzen eingegangen. Dasteilte die KVN auf Anfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag)mit. Vermittelt wurden am Ende jedoch nur 6843 Menschen, darunter 159Erwachsene sowie 26 Kinder und Jugendliche, die als akute Fälleeingestuft wurden.Empfiehlt etwa der Hausarzt eine Psychotherapie, ist die KVNverpflichtet, innerhalb eines Monats ein Erstgespräch zu realisieren.Die Hälfte der Anrufer habe jedoch keine ärztliche Empfehlungvorweisen können, sagte ein KVN-Sprecher. Ein großer Teil derVermittlungswünsche wurde demnach zurückgezogen, weil Therapeut oderTermin nicht gepasst hätten. "Wir halten die Servicestelle fürüberflüssig. Sie verursacht hohe Kosten und die Vermittlung istgering. Den Zugang zu Therapeuten erhöht sie nicht. Viele Patientenwollen nicht zu irgendeinem Therapeuten geschickt werden", sagte derSprecher der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Terminservicestelle derKVA in Niedersachsen hatte ihren Betrieb am 1. April 2017aufgenommen.Unterdessen sind die Wartezeiten für einen regulären Therapieplatznach wie vor sehr lang - in Niedersachsen etwa 22,9 Wochen. Diegesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, MariaKlein-Schmeink, sagte im Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung": "Es kann nicht sein, dass man Menschen mit psychischenErkrankungen monatelang auf einen Termin warten lässt oder dass siedie Kosten für die Behandlungen selber vorstrecken müssen. Dasproduziert Leid und am Ende ist es auch teuer für dieVersichertengemeinschaft." Die Bedarfsplanung des GemeinsamenBundesausschusses (G-BA) müsse grundlegend reformiert werden. "DerG-BA darf den gesetzlichen Auftrag zur Beseitigung der eklatantenDefizite in der psychotherapeutischen Versorgung nicht weiterverschleppen, sondern muss zügig etwas vorlegen", sagteKlein-Schmeink. Es gebe ausreichend Psychotherapeuten. Diese bekämenaber aufgrund veralteter Grundannahmen keine Kassenzulassung.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell