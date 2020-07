NOWEDA wird Teil der Nationalen Klimaschutzinitiative

Essen (ots) - Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind Themen, die für Verbraucher immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und auch für Unternehmen wird es zunehmend wichtiger, umweltfreundlich zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. Das gilt auch für die NOWEDA und deren Mitgliedsapotheken.So mischt die Essener Genossenschaft seit diesem Jahr aktiv beim Klimaverbund mit. Ziel ist, den Umgang mit klimarelevanten Ressourcen effizienter zu gestalten, Treibhausgas-Emissionen nachhaltig zu verringern, Abfall zu vermeiden und das Bewusstsein für diese Themen systematisch zu schärfen. Neben der NOWEDA und deren bundesweit 20 Niederlassungen profitieren von diesem Wissen auch die Apotheken, die Mitglieder in der Genossenschaft sind. Damit alle Potenziale erkannt und entsprechend genutzt werden, bildet der Klimaverbund sogenannte Klimaprofis aus. Einer dieser Klimaprofis wird sich für die NOWEDA um die Bereiche Klimaschutz, Energieeffizienz und Ressourcenschutz insbesondere in den Mitglieder-Apotheken kümmern. Mit seinem Einsatz wird der Klimaprofi die Wettbewerbsfähigkeit der Apotheken vor Ort nachhaltig stärken."Als Genossenschaft ist es uns eine Herzensangelegenheit, nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die Umwelt langfristig Verantwortung zu übernehmen. Deshalb möchten wir unsere Apotheken aktiv dabei unterstützen, das von der Bundesregierung proklamierte Ziel, bis zum Jahr 2050 CO2-neutral zu sein, zu erreichen", so Dr. Michael Kuck, Vorstandschef der NOWEDA.Der Klimaverbund ist ein Projekt des MITTELSTANDSVERBUNDS gefördert von der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums.Pressekontakt:NOWEDA Apothekergenossenschaft eGUnternehmenskommunikationTel.: 0201 802-2687presse@noweda.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65940/4640917OTS: NOWEDA eGOriginal-Content von: NOWEDA eG, übermittelt durch news aktuell