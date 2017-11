NOWEDA-Generalversammlung: Apothekereigenes Unternehmen wächst über Markt (FOTO)

Essen (ots) -Der Vorstand der NOWEDA Apothekergenossenschaft eG zog auf derdiesjährigen Generalversammlung, die am 25. November 2017 in Essenstattfand, erneut eine positive Bilanz: Im Geschäftsjahr 2016/2017(Stichtag 30. Juni 2017) steigerte das apothekereigenepharmazeutische Großhandelsunternehmen seinen Umsatz von 5,6 Mrd.Euro im Vorjahr um nahezu 12 Prozent auf rund 6,3 Mrd. Euro. DasWachstum über dem Markt beträgt damit 2,91 Prozent ohneBerücksichtigung des Umsatzes der im Dezember 2016 erworbenenEbert+Jacobi GmbH & Co. KG. Vorstand und Aufsichtsrat der EssenerGenossenschaft schlugen, wie schon in den Vorjahren, die Ausschüttungeiner Bardividende an die Mitglieder in Höhe von 9,35 Prozent auf dieGrundanteile und 11,22 Prozent auf die freiwilligen Anteile vor. DieGeneralversammlung stimmte diesem Vorschlag zu.Mehr als 250 Mio. Euro des Umsatzzuwachses (672 Mio. Euro)erwirtschafteten die bisherigen NOWEDA-Standorte in Deutschland underreichten damit eine Steigerung von rund fünf Prozent. Vom 1. Januar2017 bis zum 30. Juni 2017 sind rund 345 Mio. Euro Umsatz auf denErwerb des privaten Pharmagroßhandels Ebert+Jacobi in Würzburgzurückzuführen. Der Rest des Umsatzzuwachses verteilt sich auf dieBeteiligungen in Luxemburg (Comptoir Pharmaceutique LuxembourgeoisS.A.) und in der Schweiz (PharmaFocus). Das Eigenkapital hat sich um36 Mio. Euro auf 408,3 Mio. Euro erhöht. Die Verbindlichkeiten sindum 217,8 Mio. Euro auf 801,8 Mio. Euro gestiegen, die Bilanzsumme umfast 25 Prozent auf 1,29 Mrd. Euro. Für die Erhöhung dieserKennzahlen gibt die apothekereigene NOWEDA als wesentlichen Grund denErwerb von Ebert+Jacobi an.Mit Verweis auf die unverändert hohe Wettbewerbsintensität sowieden stark gestiegenen Anteil an hochpreisigen Arzneimitteln berichtetNOWEDA von einem weiterhin leichten Rückgang des Rohertrages um 0,17Prozentpunkte auf 5,01 Prozent. "Die Bilanz der NOWEDA ist insgesamtals sehr solide einzuordnen", betonte der NOWEDA-VorstandsvorsitzendeDr. Michael P. Kuck auf der Generalversammlung.Das Bundeskartellamt stimmte der Übernahme von Ebert+Jacobi durchNOWEDA bereits im Dezember 2016 zu. Seitdem sei die Integration desprivaten Pharmagroßhandels in die NOWEDA-Gruppe äußerst positivverlaufen, berichtet der NOWEDA-Vorstand. Mit dem Erwerb verbundensind knapp 2.000 Geschäftsbeziehungen, fast 600 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter sowie etwa 700 Mio. Euro Jahresumsatz. Immer mehrApothekerinnen und Apotheker zeichneten bereits Anteile an NOWEDA:"Erwartungsgemäß haben sich schon in den ersten Monaten zahlreicheApothekerinnen und Apotheker für eine Mitgliedschaft begeistert. Undso konnten wir allein im Einzugsbereich der vier neuenNiederlassungen 345 neue Mitglieder und Eigentümer begrüßen. IhreZahl ist auf nunmehr 9.257 Apothekerinnen und Apotheker gestiegen",so Dr. Kuck.Wesentliche Investitionen im Geschäftsjahr 2016/2017 stelltenneben Ebert+Jacobi die Errichtung der neuen Niederlassung inBarsbüttel bei Hamburg dar, die im Oktober 2017 den Betriebaufgenommen hat, sowie die Erweiterung der Essener Hauptverwaltung,deren Fertigstellung unmittelbar bevorsteht. Neben neuenBüroräumlichkeiten für die in den vergangenen Jahren deutlichgewachsene Belegschaft bietet der Erweiterungsbau in Essen einengroßen Veranstaltungsbereich, der für Kongresse, Seminare und Treffenmit den Mitgliedern genutzt werden soll, berichtet derNOWEDA-Vorstand.Ein ebenfalls wichtiges Thema auf der diesjährigenGeneralversammlung: Die aktuellen politischen Entwicklungen und dieVertretung wirtschaftlicher Interessen der Mitglieder durch NOWEDA,unter anderem mit Gutachten, Studien, der Informationskampagne"Sofort vor Ort" und juristischer Unterstützung für Mitglieder. "Fürdie Apotheken in Deutschland wird in naher Zukunft vieles davonabhängen, welche Haltung die Politik einnehmen wird", so Dr. Kuck."Vor allem stellt sich die Frage, ob es endlich zum längstüberfälligen Verbot des Versandhandels mit rezeptpflichtigenArzneimitteln kommt."Nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) ausländischeVersandapotheken im Oktober 2016 von der deutschen Preisbindung aufverschreibungspflichtige Arzneimittel (Rx) befreit undVor-Ort-Apotheken in Deutschland damit wirtschaftlich benachteiligthat, beauftragten NOWEDA und der Deutsche Apotheker Verlag einwissenschaftliches Gutachten bei Gesundheitsökonom Professor Dr. UweMay, Politikwissenschaftlerin Cosima Bauer und Jurist Dr. Heinz-UweDettling. "Das Gutachten 'Versandverbot für verschreibungspflichtigeArzneimittel' weist detailliert nach, dass der Arzneimittelversandaus dem EU-Ausland den Vor-Ort-Apotheken in Deutschland schadenwird", betont Dr. Kuck. "Selbst in einem sehr konservativen Szenario,in dem der Marktanteil des Versandhandels an rezeptpflichtigenArzneimitteln unter zehn Prozent bleibt, sind rund 2.000Vor-Ort-Apotheken wegen fehlender Rentabilität in ihrer Existenzbedroht." Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass nur einVersandverbot mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln dieflächendeckende Versorgung durch Vor-Ort-Apotheken - rund um die Uhrund mit allen Gemeinwohlaufgaben - sicherstellen kann. Dr. Kuckweiter: "Aktuell haben wir mehr als 54.000 niedergelassene Ärztinnenund Ärzte angeschrieben und über den drohenden Versorgungsengpassihrer Patienten informiert. Ich verspreche Ihnen: Wir werden am ThemaVersandverbot dranbleiben."