NOVIHUM, Visionen und Rückblick (FOTO)

Dortmund (ots) - Unsichere Wetterbedingungen, neue Vorschriften, veränderteVerbrauchergewohnheiten: Dies sind neue Herausforderungen für die Landwirte. Wirsind stolz darauf, dass unser Bodenverbesserungsprodukt NOVIHUM unseren Kundenhilft, die Erträge zu steigern und die Qualität ihrer Ernte sowie ihr Landnachhaltig zu verbessern.Wir haben ein revolutionäres Produkt für den Agrar- und Gemüseanbau entwickelt.Gerade unter Stressbedingungen wie in den letzten, trockenen Jahren sind unsereErgebnisse überzeugend. Zum Beispiel:Erdbeeren mit NOVIHUM:- 22% höherer Ertrag (Spanien)Römersalat mit NOVIHUM:- 70% höherer Ertrag (Texas, USA unter Dürre- undStressbedingungen)- 16% höherer Ertrag (Spanien)Wein mit NOVIHUM:- 48% höherer Ertrag, Merlot, erstes Erntejahr (USA)- 20% höherer Ertrag, Chardonnay, erstes Erntejahr (USA)Kein Wunder, dass wir 2019 mehr als das Dreifache NOVIHUM verkauft haben als imVorjahr.Mit dem Einsatz von NOVIHUM ist es möglich, für jeden Bodentyp den idealenHumusgehalt zu erzielen, insbesondere bei leichten Böden oder Böden, dieaufgrund der intensiven Landwirtschaft, "müde" sind. Dies führt zu erhöhtenRetentionseigenschaften und verbessert die Wasser- und Nährstoffaufnahme derPflanzen. Einige Kunden, die NOVIHUM verwenden, reduzieren bereits dieStickstoffauftragsmenge und erzielen dadurch, die gleichen, guten Erträge. Aufdiese Weise leistet Novihum Technologies einen positiven Beitrag zum Klimaschutzund zum Schutz des Grundwassers vor Nitratbelastung.Es gibt jede Menge Land, das von unseren hochwertigen Humusprodukten verbessertwerden soll. Deswegen treten wir in eine wichtige Expansionsphase ein. NächstesJahr werden wir:- neue Produkte einführen, wie zum Beispiel: Liquid NOVIHUM;NOVIHUM gemischt mit anderen Biostimulanzien- unsere Marktpräsenz in Deutschland, Iberia und den USA weiterausbauen- unsere Expansionspläne vorantreiben, damit wir in zwei Jahrendie Produktionskapazität um das Zehnfache steigern können- unser talentiertes und innovatives Team erweiternKurz gesagt, 2020 wird sowohl für Novihum Technologies als auch für unsereKunden ein großartiges Jahr.Weitere Informationen: www.novihum.com