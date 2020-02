NOVENTI und Zava kooperieren: Online-Arztpraxis wird an 5.000 Apotheken angebunden (FOTO)

München / London (ots) - Patienten können sich online vom Arzt behandeln lassenund ab sofort in der Apotheke vor Ort mit Arzneimitteln versorgen. ZweiVorreiter bei der Digitalisierung im Gesundheitsmarkt zeigen, wie das geht:Deutschlands Marktführer im Gesundheitsmarkt NOVENTI bindet dieOnline-Arztpraxis Zava über die Apotheken-Plattform callmyApo an das aktuell5.000 Apotheken umfassende deutschlandweite Netzwerk an. Damit können Patientendirekt im Anschluss an die digitale Sprechstunde mit wenigen Klicks ihrebenötigten Medikamente zukünftig erstmals auch bei der gewünschten Apotheke vorOrt bestellen.Mit Telemedizin erspart Zava ihren Patienten bereits Wartezeiten auf denArzttermin oder in der Arztpraxis. Durch den Brückenschlag zu den lokalenApotheken wird die Zeit bis zur medikamentösen Behandlung weiter verkürzt. DasRezept wird nach Freigabe durch den Telearzt unmittelbar via callmyApo an dieWunsch-Apotheke vor Ort gesendet. Unnötige Wege entfallen, da die Patientenbequem informiert werden, sobald das benötigte Medikament in ihrer Apotheke derWahl abholbereit ist. Ein Umsatzplus für die Apotheken in Deutschland.Dr. Hermann Sommer, Vorstandsvorsitzender NOVENTI: "Durch die Zusammenarbeit mitZava schließt sich der Kreis: Der Patient wird online vom Arzt beraten undbehandelt und kann mit einem Klick entscheiden, an welche Apotheke vor Ort seinRezept digital übermittelt werden soll, d.h. mit unserer Anbindung bringen wirdie Rezepte von den Versandhändlern im Ausland zurück in die Apotheke vor Ort."Das stärkt die stationäre Apotheke, die bislang von telemedizinischen Rezeptennoch ausgeschlossen war.Der Service ist für die Apothekenkunden kostenfrei. Gleiches gilt für dieApotheken. Ein Anschluss an callmyApo ist für alle Apotheken in Deutschlanddiskriminierungsfrei und unmittelbar möglich."Unser Ziel ist, medizinische Versorgung in den Lebensalltag unserer Patienteneinzubetten. Die kombinierte Customer Journey aus Online-Arztbesuch undVor-Ort-Apotheke ist dabei ein weiterer wichtiger Meilenstein", sagt DavidMeinertz, CEO Zava. Meinertz weiter: "Der Patient hat wieder die Wahlfreiheit,wo und wie er sich gesundheitlich versorgt."NOVENTI ist der marktführende Gestalter des deutschen Gesundheitsmarktes undhandelt im Dienste der Apotheke vor Ort. Künftig ist jede beteiligte Apotheke inder Lage, Rezepte des europäischen Marktführers Zava elektronischentgegenzunehmen. Über callmyApo kann sofort zurückgemeldet werden, wenn dasMedikament zur Abgabe bereitliegt. Ein großes Plus in Sachen Kundenbindung undKundengewinnung für die einzelne Apotheke vor Ort.Über NOVENTI:Die NOVENTI Group ist marktführend im digitalen Gesundheitsmarkt in Deutschland,Deutschlands größte Apotheken-Warenwirtschaft und mit über 20 Milliarden EuroRezept-Abrechnungsvolumen Europas größtes Abrechnungsunternehmen imGesundheitswesen. Die apothekereigene NOVENTI Group vereint mit ihren rund 2.000Mitarbeitern und 25 eigenständigen Einzelgesellschaften eine Gemeinsamkeit: Sieagieren alle im Gesundheitsmarkt mit den Kernzielgruppen Apotheken, sonstigeLeistungserbringer, Pflegedienste und Ärzte. Sie bietet nebenFinanzierungssicherheit die Netzwerk-Plattform, die den wichtigenunternehmensübergreifenden Know-how-Transfer fördert. Daneben agieren dieEinzelgesellschaften in ihrem operativen Geschäftsbetrieb unabhängig.Nachhaltigkeit ist eines der Grundprinzipien der Unternehmensstrategie, NOVENTIwurde als klimaneutrales Unternehmen und als "Great Place to Work"ausgezeichnet.Vorstand NOVENTI Health SE: Dr. Hermann Sommer, Victor J. Castro, Dr. SvenJansenKontakt Noventi Group: Dr. Silvio Kusche, Bereichsvorstand Marketing (CMO),Tomannweg 6, 81673 München, Silvio.Kusche@noventi.deÜber Zava:Zava ist der führende Anbieter telemedizinischer Leistungen für Patienten inDeutschland und Europa. Die Online-Arztpraxis wurde 2010 von David Meinertz(CEO) in London (UK) unter dem Namen "DrEd" gegründet, 2011 eröffnet und 2019 in"Zava" umbenannt. Seither wurden über drei Millionen Beratungen und Behandlungenfür Patienten aus Deutschland, England, Irland und Frankreich durchgeführt. Dieangestellten Ärzte beraten und behandeln Patienten zeit- und ortsunabhängig perInternet, Telefon und Video. Aktuell behandelt Zava (www.zavamed.com/de) inDeutschland über 30 Indikationen aus den Bereichen Männer- und Frauengesundheit,Innere Medizin sowie der Allgemein- und Reisemedizin. Patienten können sich 24Stunden, 7 Tage die Woche über ihr verschlüsseltes Patientenkonto an dieOnline-Arztpraxis wenden. Der telefonische Patientenservice ist Montag bisFreitag von 9 Uhr bis 18 Uhr unter +49 (0) 40 8740 8254 erreichbar.Die Online-Arztpraxis ist bei der englischen Aufsichtsbehörde für Arztpraxen,der "Care Quality Commission" (CQC), registriert und richtet sich unter anderemnach den Vorgaben und Empfehlungen deutscher wissenschaftlicher Institute undder Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaftene.V. (AWMF).Patienten schätzen die medizinischen Leistungen von Zava - nicht nur aufgrundder Qualität und Bequemlichkeit, sondern insbesondere wegen des unkompliziertenund vertraulichen Arzt-Patienten-Kontakts. Das erfahrene Ärzteteam von Zavakennt keine Tabuthemen, ist für alle medizinischen Fragen offen und berät undbehandelt, sofern medizinisch vertretbar, umgehend und schnell nach neuestemwissenschaftlichem Stand und auf höchstem medizinischem Niveau.Weitere Informationen über Zava finden Sie unter www.zavamed.com/de.