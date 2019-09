NOVENTI und DoctorBox starten strategische Partnerschaft / Stärkung der digitalen Vernetzung mit der elektronischen Gesundheitsakte

München (ots) - Die NOVENTI Group und die DoctorBox GmbH startenab sofort eine strategische Kooperation zur Weiterentwicklung derelektronischen Gesundheitsakte. Die NOVENTI Group geht damit alssystemrelevanter Gestalter des deutschen Gesundheitsmarktes einenweiteren konsequenten Schritt, um die Schnittstellen für dievernetzte Versorgung aktiv mitzugestalten.Die elektronische Gesundheitsakte bzw. in der Weiterentwicklungdie elektronische Patientenakte (ePA) ist das zentrale Element dervernetzten Gesundheitsversorgung und der Telematikinfrastruktur.Spätestens ab Januar 2021 müssen die gesetzlichen Krankenkassen ihrenVersicherten eine solche ePA anbieten. Sie ermöglicht eine fall- undeinrichtungsübergreifende Dokumentation der Krankengeschichte - vomelektronischen Medikationsplan, elektronischen Arztbriefen undBefunden bis hin zu Arztterminen - und wird so zum Dreh- undAngelpunkt der Kommunikation zwischen den Leistungserbringern desGesundheitssystems.DoctorBox bietet eine kassenunabhängige Lösung für die digitaleGesundheitsakte. Die iOS- und Android-App dient dem individuellenManagement von persönlichen Gesundheitsdaten. Sie ist sowohl beimDatenschutz als auch in ihren Funktionen, wie z.B. derDokumentenerfassung, dem Austausch zwischen Arzt und Patient über einSchmerztagebuch bis hin zum Notfallsticker mit integriertem Impfpassund Organspendeausweis, eine der führenden Lösungen auf dem deutschenMarkt. Sämtliche Dokumente und Informationen sind zentralgespeichert, die Datenhoheit liegt beim Patienten. Die benötigteAnbindung an die Telematik-Infrastruktur undEnde-zu-Ende-Verschlüsselung wird voraussichtlich im Dezember 2019abgeschlossen sein.Als neutrale Plattform entspricht die DoctorBox-App NOVENTIsStrategie, allgemeine, für alle zugängliche Lösungen für dasvernetzte Gesundheitssystem zu entwickeln, die allen Kunden derNOVENTI Group Vorteile bietet. Erstmalig wird von einemapothekereigenen Unternehmen in eine unabhängige Gesundheitsakteinvestiert, die die Datenhoheit des Patienten alsUnternehmensphilosophie verankert hat. So bietet die Kooperationverschiedenste Anknüpfungspunkte für NOVENTI-Lösungen, die dazubeitragen werden, Synergien zwischen den Tochterfirmen der Grupperealisieren zu können. Mit der Kooperation geht NOVENTI somit dennächsten logischen Schritt, um die digitale Vernetzung derGesundheitsversorgung mit den Schnittstellen Apotheke und SonstigeLeistungserbringer aktiv mitzugestalten. Gleichzeitig bietet NOVENTIden eigenen Kunden die Sicherheit, schon heute für die verpflichtendeEinführung der elektronischen Patientenakte gerüstet zu sein.NOVENTI-Vorstandsvorsitzender Dr. Hermann Sommer dazu: "In einerzunehmend vernetzten Versorgung wird die Wettbewerbsfähigkeit unsererGruppe auch dadurch gestärkt, dass wir uns mit kompetenten Partnernvernetzen. Mit DoctorBox haben wir einen solchen Partner, der mitinnovativen Lösungen die Schlagkraft unserer Gruppe weiter erhöht.""Die DoctorBox hat mit NOVENTI als Ankerinvestor und weiterenAltinvestoren aus den Bereichen Gesundheitswesen (Müller Medien,Labor Becker, Leica, etc.), künstlicher Intelligenz (arago, etc.),Datenmanagement (Ximantix, etc.) und Finanzwesen (Raiffeisen- undVolksbanken, Evercore, IEG) eine überzeichneteWachstumsfinanzierungsrunde in Höhe eines mittleren einstelligenMillionenbetrages abgeschlossen. DoctorBox und NOVENTI alsMinoritäten-Investor werden gemeinsam die Verbreitung des eRezeptesentscheidend voranbringen. Unverändert werden wir zusammen denPatienten in den Mittelpunkt des Austausches von Gesundheitsdatenstellen", sagt Priv. Doz. Dr. med. Oliver Miltner, CEO von DoctorBox.Über NOVENTIDie NOVENTI Group ist marktführend im digitalen Gesundheitsmarktin Deutschland, Deutschlands größte Apotheken-Warenwirtschaft und mitüber 20 Milliarden Euro Rezept-Abrechnungsvolumen Europas größtesAbrechnungsunternehmen im Gesundheitswesen. Die apothekereigeneNOVENTI Group vereint mit ihren rund 2.000 Mitarbeitern und 25eigenständigen Einzelgesellschaften eine Gemeinsamkeit: Sie agierenalle im Gesundheitsmarkt mit den Kernzielgruppen Apotheken, sonstigeLeistungserbringer, Pflegedienste und Ärzte. Sie bietet nebenFinanzierungssicherheit die Netzwerk-Plattform, die den wichtigenunternehmensübergreifenden Know-how-Transfer fördert. Daneben agierendie Einzelgesellschaften in ihrem operativen Geschäftsbetriebunabhängig. Nachhaltigkeit ist eines der Grundprinzipien derUnternehmensstrategie, NOVENTI wurde als klimaneutrales Unternehmenund als "Great Place to Work" ausgezeichnet.Über DoctorBoxDoctorBox ist eine unabhängige digitale Gesundheitsakte. Diekostenfreie App dient dem individuellen Management von persönlichenGesundheitsdaten. Ob Dokumente, Befunde, Rechnungen, Medikamente oderArzttermine - alles ist lückenlos an einem zentralen Ort gespeichert,die Datenhoheit liegt beim Patienten. Für Notfälle bietet DoctorBoxeinen Notfallsticker, über den alle lebenswichtigen Gesundheitsdatenfür Ersthelfer schnell und einfach via QR-Code auslesbar sind. Fürdie Unterlagen in der DoctorBox gilt der deutscheDatensicherheitsstandard in zwei verschiedenen Sicherheitsoptionen:Ausschließlich lokal auf dem Smartphone oder auf einem Cloud Server.Zudem wird ein Log-In via Verimi angeboten. DoctorBox ist an keineKrankenkasse, Versicherung oder Klinik- oder Praxis-Software-Anbietergebunden. Das Start-up-Unternehmen wurde Ende 2016 in Berlin vonPriv. Doz. Dr. med. Oliver Miltner (niedergelassener Orthopäde undUnfallchirurg) und Stefan C. Heilmann (CEO, IEG - Investment BankingGroup) gegründet, beide sind Geschäftsführer.