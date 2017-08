NOVA - Innovation Award der deutschen Zeitungen / Jury nominiert neun Bewerbungen / Preisverleihung am 19. September in Stuttgart

Berlin (ots) - Außergewöhnlich, kreativ, neu oder nachhaltig: DieJury des NOVA - Innovation Awards der deutschen Zeitungen hat neunvon insgesamt 98 Einreichungen aus 50 Verlagen als preiswürdignominiert. Die Auszeichnung wurde erstmals vom BundesverbandDeutscher Zeitungsverleger (BDZV) in Kooperation mit derUnternehmensberatung Schickler (Hamburg) ausgeschrieben und wird indrei Kategorien vergeben. Über die Preisträger entscheidet dieunabhängige Jury am Tag der Preisverleihung; sie findet am 19.September 2017 beim BDZV-Zeitungskongress in Stuttgart statt.In der Kategorie "NOVA Produktinnovation" wurden nominiert:- "Netzwerkjournalismus am Beispiel der Panama Papers"("Süddeutsche Zeitung", München): Mehr als ein Jahr Recherche,2,6 Terabyte Daten und die Zusammenarbeit mit HundertenReportern des weltweiten Netzwerks investigativer Reporter ICIJstecken in diesem außergewöhnlichen Projekt.- "Landmadla - Post von Fränkinnen für Fränkinnen" (MediengruppeOberfranken - Zeitungsverlage, Bamberg): Leserinnen gestaltenInhalte und Layout dieses regionalen Frauenmagazins mit eigenerWebsite mit.- "Blogazine NORDKIND" ("Nordsee-Zeitung", Bremerhaven): digitalesProjekt insbesondere für Millennials (junge Leute zwischen 25und 35 Jahren) im Verbreitungsgebiet, die von der"Nordsee-Zeitung" selbst nicht erreicht werden.Für die Auszeichnung in der Kategorie "NOVAVermarktungsinnovation" nominierte die Jury:- "Programmatic Publishing" (Mediengruppe Mainpost, Würzburg):Dank automatisierter Prozesse erhält der Leser individuell aufseine Interessen zugeschnittene Inhalte online.- "Handelsblatt Wirtschaftsclub" (Verlagsgruppe Handelsblatt,Düsseldorf): verstärkte Leser-/Nutzerbindung dankClubmitgliedschaft; Mitglieder genießen Vorteile wie exklusiveInformationen, Produkte, Events und Services.- "Menschen, die bewegen 2016" (Mittelbayerischer Verlag,Regensburg): verstärkte Leser- Nutzerbindung durch regionaleHighlights; Jahresrückblick mit Abendveranstaltung als zentralerBestandteil einer kompletten, jährlich erweiterbarenProduktpalette.Die Nominierten in der Kategorie "NOVA Neue Geschäftsfelder" sind:- "Mediabox und DooH.de" (Madsack Market Solutions, Hannover): Dasvertraute Werbeplakat nun als bewegter (Nachrichten-)Screen angut frequentierten und zielgruppendefinierten Standorten, überdie regionale Werbenetzwerke aufgebaut werden.- "Dortmund Deals. Der beste Deal der Stadt." (Medienhaus Lensing,Dortmund): Dortmunds Antwort auf Amazon und Co.:E-Commerce-Lösung mit einem Full-Service-Ansatz (incl.Logistik-Fulfillment und Same-Day-Delivery) zur Unterstützungdes lokalen Handels.- "www.karrierestart.tv" ("Oldenburgische Volkszeitung", Vechta):Regionale Unternehmen stellen in kurzen Videoformaten aufdigitalen Plattformen sich und ihre Ausbildungsprogramme vor;parallel können sich Schüler auf einer zugehörigen Websitedirekt um einen Ausbildungsplatz bewerben."Das ist eine beeindruckende Demonstration der Innovationsstärkeder Zeitungsverlage," erklärte BDZV-Hauptgeschäftsführer DietmarWolff zu Qualität und Quantität der eingereichten Arbeiten. DerVorsitzende der Jury, Meinolf Ellers (CDO dpa), konstatierte: "DieVielzahl und thematische Breite der Einsendungen - obmittelständischer Verlag oder Medienkonzern - hat uns wirklichüberrascht. Die große Auswahl an preiswürdigen Projekten hat der Jurydie Entscheidung besonders schwergemacht." Jury-Mitglied undKooperationspartner des BDZV Rolf-Dieter Lafrenz (GeschäftsführenderGesellschafter Schickler) ergänzte: "Seit Jahren spüren wir einendeutlichen Anstieg des Innovationsklimas in den Verlagen. DieVielzahl an hochwertigen Einreichungen belegt dies eindrucksvoll undzeigt, wieviel Innovationspotenzial in der Branche steckt."Die Nominierten und ihre Beiträge werden in den kommenden Monatenin den Medien des BDZV und auf der Website www.nova-award.de nähervorgestellt.Der Jury gehören an: Meinolf Ellers, CDO dpa, Hamburg (Vorsitz);Dr. Florian Heinemann, Partner Project A Ventures, Berlin; Dr.Wolfram Kiwit, Chefredakteur "Ruhr-Nachrichten", Dortmund;Rolf-Dieter Lafrenz, Geschäftsführender Gesellschafter SchicklerUnternehmensberatung, Hamburg; Larissa Pohl, Mitglied des VorstandsJung von Matt, Hamburg; Jörg Rheinboldt, Geschäftsführer AxelSpringer Plug and Play, Berlin; Martin Wunnike, Vorsitzender derGeschäftsführung "Mittelbayerische Zeitung", Regensburg.Der Nova - Innovation Award der deutschen Zeitungen ist 2017erstmals vom BDZV ausgeschrieben worden. Der Preis wird in denKategorien Produktinnovation, Vermarktungsinnovation und neueGeschäftsfelder vergeben; er ist nicht dotiert. Mit dem Award werdendie jeweils besten Produkt-Neueinführungen gedruckt und digital,außergewöhnliche Geschäftsmodelle, kreative Strategien undVermarktungsideen ausgezeichnet. Gewürdigt werden innovativeLeistungen für Leser/Nutzer und Werbekunden ebenso wie beispielsweisedie Erschließung neuer Märkte außerhalb des Kerngeschäfts derZeitungen.