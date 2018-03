Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)hat den NOVA - Innovation Award der deutschen Zeitungen erneutausgeschrieben: Je ein Preis wird in den KategorienProduktinnovation, Vermarktungsinnovation und Neue Geschäftsfeldervergeben. Die Würdigung ist nicht dotiert. Eingereicht werden könneninnovative Produkte, Projekte, Konzepte, die deutsche Zeitungen seit2017 entwickelt haben. Die Ausschreibungsunterlagen sind unterwww.nova-award.de abrufbar."Unsere Branche geht mit vielen innovativen Projekten in dieZukunft", sagte dazu BDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff. Genaudas wollen wir zeigen. Dafür steht der NOVA - Innovation Award." Mitdem Preis werden die jeweils besten Produkt-Neueinführungen gedrucktund digital, außergewöhnliche Geschäftsmodelle, kreative Strategienund Vermarktungsideen geehrt. Ausgezeichnet werden innovativeLeistungen für Leser/Nutzer und Werbekunden ebenso wie beispielsweisedie Erschließung neuer Märkte außerhalb des Kerngeschäfts derZeitungen.Über die Preisvergabe entscheidet eine unabhängige Jury: MeinolfEllers (CDO, dpa), Hamburg; Dr. Wolfram Kiwit (Chefredakteur,Ruhr-Nachrichten), Dortmund; Rolf-Dieter Lafrenz (Partner, SCHICKLERUnternehmensberatung), Hamburg; Freya Oehle (Start-up-Gründerin)Hamburg, Larissa Pohl (Mitglied des Vorstands, Jung von Matt),Hamburg; Jörg Rheinboldt (Geschäftsführer, Axel Springer Plug andPlay), Berlin; Martin Wunnike (Vorsitzender der Geschäftsführung,Mittelbayerische Zeitung), Regensburg.Der NOVA - Innovation Award wird beim Zeitungskongress des BDZV am25. September in Berlin verliehen. Der Einsendeschluss für denWettbewerb ist der 18. Mai 2018.Unterstützt wird der BDZV bei diesem Projekt von derUnternehmensberatung SCHICKLER, Hamburg.Kontakt:Presse: Anja Pasquay, pasquay@bdzv.de,Telefon 030 / 726298214Preis: Dr. Joachim Donnerstag, donnerstag@bdzv.de,Telefon 069 / 97382226Pressekontakt:Anja PasquayTelefon: 030/ 726298-214E-Mail: pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell